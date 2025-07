”Pelottavin yö” – Kreml kiihdyttää massiivisia ilmaiskuja

Ukrainan kaupunkeja vastaan tehtyjen ohjus- ja lennokki-iskujen mittakaava on kasvanut hälyttävään tahtiin.

Hyökkäyksiin lähetettiin aiemmin keskimäärin sata Shahed-räjähdedroonia ja ohjusta, mutta nyt yli 500 kappaletta kerralla. Ne usein keskitetään yöaikaan Kiovaa vastaan torjunnan vaikeuttamiseksi. Shahed-drooneja massatuotetaan Venäjällä Geran-2-nimellä.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän tavoitteena on iskeä lähitulevaisuudessa yli tuhannella droonilla ja ohjuksella vuorokaudessa.

Siviilikohteiden ilmapommitus oli osasyy Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koventuneeseen Venäjä-linjaan. Hän ilmoitti heinäkuussa Ukrainalle toimitettavasta mittavasta aseavusta ja uhkasi Kremliä uusilla pakotteilla ja tariffeilla, jos presidentti Vladimir Putin ei taivu tulitaukoon 50 vuorokauden sisällä.

Eräässä heinäkuisessa iskussa lähes 400 ohjusta ja droonia laukaistiin kohti Odessaa ja muita kaupunkeja. Ainakin yksi siviili kuoli ja useita haavoittui monien kerrostalojen saatua osumia.

Radio Free Europen haastattelema paikallinen viranomainen kertoo, että tuhoutuneessa asunnossa asui perhe, jonka isä oli kotoisin venäläisjoukkojen valtaamasta Lysitshanskin kaupungista Luhanskin alueelta. Perheenäiti sai surmansa.

– Nyt meidän pitää keksiä, minne hautaamme hänet ja etsiä muille ihmisille uusi koti, nainen sanoo.

Pääkaupunki Kiovassa monet hakeutuivat suojaan maan alle metroasemille. Pavlohradin kaupungissa asuva nuori nainen kuvailee yöllistä kokemusta erittäin pelottavaksi.

– Tänään oli pelottavin yö. Se oli suurin isku tähän mennessä, asukas toteaa.

LUE MYÖS:

Kuoleman tehdas: Propaganda esittelee räjähdedroonien massatuotantoa (VU 21.7.2025)

Morning of May 6, 2025. Shahed hunters returning home…

Only one missile left under this F-16’s wing —

which means five AIM-9s found their targets.

🇺🇦 Together — towards victory! pic.twitter.com/2fcAr8wlld

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) May 6, 2025