”Pelkkä kasvu ei riitä. Niitä puheita ei kannata mennä uskomaan.”

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan tulevan hallituksen lähtötilanne on haastava. Hän kuuluu hallitusneuvotteluiden kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioiden työryhmään.

– Ollaan velkaannuttu aivan liikaa, kestävyysvaje syvenee, työn tuottavuus on ollut laskusuunnassa jo pidemmän aikaa. Meidän osaaminen on myös huolestuttavalla tolalla. Vuonna 2000 tapahtui notkahdus ja sieltä ollaan tultu kv-vertailussa rytinällä alas. Ilmastoa ei tarvitse erikseen mainita, kaikkien pitäisi jo tässä vaiheessa tietää tilanne. Terveydenhuolto on syvenevässä kriisissä ja lasten ja nuorten elämässä piilee monia vaikeita ongelmia, kansanedustaja listaa haasteita Facebookissa.

Kilpi toteaa, että ”ilman tasapainoista taloutta tästä ei tule mitään”. Hän muistuttaa, että edes valtiovarainministeriön suosittelema ja kokoomuksen ajama yhdeksän miljardin sopeutus kahden vaalikauden aikana ei vielä riitä kääntämään Suomen velkasuhdetta laskuun, vaan se pysäyttäisi sen 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– Tämä kuvastaa tilannetta aika hyvin ja kertoo myös sen, että pelkkä kasvu ei missään nimessä riitä tasapainottamaan taloutta. Niitä puheita ei kannata mennä uskomaan, kokoomusedustaja kirjoittaa.

Talous on Kilven mukaan saatava tasapainoon.