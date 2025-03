Pekka Toveri vaatii EU:ssa varjolaivastoa kuriin: Reagointi ei saa jäädä pöytälaatikkoon

Europarlamentaarikko Pekka Toverin (EPP/kokoomus) vetoomus vaatii komissiolta toimenpiteitä Venäjän varjolaivaston saamiseksi kuriin. Vetoomus on saanut tukea: 64 edustajaa 15 eri EU-maasta allekirjoitti sen.

Toverin muotoilemassa kirjallisessa kysymyksessä komissiota pyydetään selventämään, mitä toimenpiteitä se suunnittelee estääkseen alusten myymisen varjolaivastolle, miten varjolaivaston pääsyä merelle monitoroidaan sekä aikooko komissio jollain tavalla tukea jäsenvaltioiden öljyntorjuntakapasiteettia.

Toveri pitää huolestuttavana viimeaikaisia raportteja, joiden mukaan eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset toimijat ovat myyneet yli 200 ikääntyvää öljytankkeria tahoille, jotka toimivat Venäjän varjolaivaston hyväksi.

– Vaikka kriittisen infrastruktuurin turvaaminen on jäsenmaiden omalla vastuulla, EU voi omilla toimillaan tukea sitä esimerkiksi rahallisesti ja tietojenvaihdolla. Tämä on ilman muuta asia, jossa EU:n tuki on kaikille näiden hybridioperaatioiden kohteina oleville maille erittäin tärkeässä roolissa, Toveri sanoo tiedotteessa.

Vaikka nyt ymmärrettävästi huomio on keskittynyt Ukrainan tilanteeseen, eivät hybridioperaatiot tule Toverin mukaan loppumaan. Hybridioperaatioiden tunnuspiirre eli niiden kiistettävyys ei saa halvaannuttaa jäsenvaltioiden tai EU:n toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi.

– Näin konkreettisesti eurooppalaisten turvallisuuteen vaikuttavaan asiaan reagoiminen ei saa jäädä pöytälaatikkoon odottamaan parempaa aikaa, sanoo Toveri.

Suomalaisista europarlamentaarikoista vetoomuksen allekirjoittivat Mika Aaltola (EPP/kokoomus), Aura Salla (EPP/kokoomus), Sirpa Pietikäinen (EPP/kokoomus), Ville Niinistö (Greens/vihreät), Anna-Maija Henriksson (Renew/RKP), Katri Kulmuni (Renew/keskusta), Elsi Katainen (Renew/keskusta), Sebastian Tynkkynen (ECR/perussuomalaiset) sekä Merja Kyllönen (The Left/vasemmistoliitto).

– Suuri osa suomalaisista mepeistä kannatti aloitetta ja kannatusta tuli äärioikeistoa lukuun ottamatta kaikista parlamentin ryhmistä ja peräti viidestätoista eri maasta. Tämä kertoo aikamme hengestä. Turvallisuusasiat ovat kaikille poliittisesta ryhmästä riippumatta yhteisiä, Toveri kiittelee.