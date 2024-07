Pekka Toveri Ukraina-valtuuskunnan johtoon

Kokoomusmepit aloittavat työnsä parlamentin tärkeissä valiokunnissa ja valtuuskunnissa. Pekka Toveri nousee Ukraina-valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja Mika Aaltola varapuheenjohtajaksi Iso-Britannia -valtuuskuntaan.

– Työmme arvostus ja kokoomuksen vaalivoitto näkyy siinä, että saimme mitä pyysimme myös ryhmämme halutuimmista valiokunnista, toteaa kokoomusdelegaation puheenjohtaja Henna Virkkunen EPP-ryhmän tiedotteessa.

EPP-ryhmä esittää, että Virkkunen jatkaisi työtään teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) jäsenenä. Lisäksi häntä esitetään jäseneksi tasa-arvovaliokuntaan (FEMM) sekä varajäseneksi budjettivaliokuntaan (BUDG) ja ympäristövaliokuntaan (ENVI).

Mika Aaltolaa esitetään ulkoasiainvaliokunnan (AFET) jäseneksi sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) varajäseneksi.

Pekka Toveria esitetään jäseneksi maatalousvaliokuntaan (AGRI) sekä varajäseneksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaan (SEDE), ulkoasiainvaliokuntaan (AFET), ja kansalaisoikeuksien valiokuntaan (LIBE).

Aura Sallaa esitetään talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) jäseneksi sekä sisämarkkinavaliokunnan (IMCO) varajäseneksi.

Parlamentin täysistunto ilmoittaa perjantaina 19. heinäkuuta valiokuntien jäsenet ryhmien esitysten pohjalta. ​​​​​​Valtuuskuntapaikat vahvistetaan Strasbourgissa pidettävässä täysistunnossa.

Pekka Toveri lähtee vetämään valtuuskuntaansa äärimmäisen motivoituneena.

– Ukrainan tukeminen on Suomen ja koko Euroopan turvallisuuden kohtalonkysymys. EU:n on tuettava Ukrainaa niin poliittisesti, taloudellisesti kuin sotilaallisestikin niin kauan kuin on tarpeen.

– Iso-Britannia on sekä taloudessa että turvallisuudessa merkittävä EU-kumppani. Yhteistyön merkitys korostuu nyt kansainvälisesti jännitteisenä aikana. Britannian tuore vaalitulos avaa mahdollisuuksia yhteistyön uudelleen tiivistämiselle, sanoo Mika Aaltola.