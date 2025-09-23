EU:n metsien kiistelty asetus torpattiin, Pekka Toveri tyytyväinen

Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta sekä ympäristövaliokunta äänestivät tänään komission esittämästä asetuksesta metsien monitoroinniksi sekä pysyvää metsäkomiteaa käsittelevän asetuksen muuttamisesta. Valiokuntien kanta metsien monitoroinniksi oli kielteinen ja muutosesitys, jolla koko lainsäädäntö halutaan estää, meni läpi.

– Olen tyytyväinen äänestystulokseen. Aloite sisälsi monta kohtaa, jotka eivät olisi toimineet suomalaisen metsänhoidon näkökulmasta. Allekirjoitin kaatamista esittävän muutosesityksen keväällä ja tuin ryhmäni neuvottelijoita sen edistämisessä, koska kohtuullista kompromissia ei saatu aikaan, toteaa europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) tiedotteessa.

Komission esittämä metsien monitorointiasetus on osa komission metsästrategiaa, jonka tarkoituksena olisi ollut yhdenmukaistaa EU:n metsien tilan seurantaa ja raportointia.

– Vaikka komission tavoite on hyvä, tietoa siitä, miten ja miksi tietoa käytettäisiin, ei ole avattu tarpeeksi läpinäkyvästi. Viime kaudella metsiin kohdistui jo runsaasti ristikkäisiä lainsäädäntöjä, mikä on lisännyt epävarmuutta alalla. Esimerkiksi hiilinielujen laskentaperusteiden tulkinta on edelleen auki ja lasku voi olla Suomelle kallis. En nähnyt monitoroinnin kohdalla mitään perusteita lisätä uutta kerrosta epäselvyyttä metsäalalle uudella asetuksella, Toveri sanoo.

– Tämä lainsäädäntö on ollut alusta asti liian huonosti valmisteltu.

Aloitetta käsiteltiin yhteisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen (AGRI) ja ympäristövaliokunnassa (ENVI). Neuvottelut valiokunnissa olivat pitkät ja vaikeat. EPP-ryhmä vastusti aloitetta jyrkästi.

– Meille EPP:ssä tämä on ollut koko ajan selvä asia. Komission esittämä asetus ei toimi tässä maailmanajassa, kun joka puolelta korostetaan strategista autonomiaa. Tulemme ajamaan samaa näkemystä voimakkaasti myös parlamentin täysistunnossa, jos sinne asti päästään, Toveri kertoo.

Tänään valiokunnissa äänestettiin kirkkaasti läpi myös pysyvän metsäkomitean asetusmuutos, jossa Toveri toimii pääneuvottelijana. Pysyvä metsäkomitea on jäsenmaiden edustajista koostuva elin, joka neuvoo komissiota metsiin liittyvissä esityksissä.

– Pysyvässä metsäkomiteassa tuodaan jäsenvaltioiden näkemykset komission tietoon jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa. Kyseessä on siis tärkeä elin, ja jäsenvaltioiden todellinen toimivalta on varmistettava siinä. Neuvottelemani lopputulos oli tasapainoinen kompromissi ja Suomen etu on toistaiseksi hyvin varmistettu.