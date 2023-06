Pekka Toveri ”tuhotuista” Suomen Leopardeista: Näyttävät varsin ehjiltä

Ukrainan rintamalta viime päivinä julkaistu materiaali pysäytetyistä länsimaisista panssarivaunuista ja -ajoneuvoista on saanut valtavasti julkisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoo venäläisillä sosiaalisen median kanavilla jaetuista kuvista, joiden perusteella muun muassa kolme Suomen lahjoittamaa Leopard-raivauspanssarivaunua olisi tuhottu Ukrainan vastahyökkäyksen aikana.

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri hillitsisi kuitenkin puhetta tuhoutuneista vaunuista.

– Noiden kuvien perusteella en nyt vielä sanoisi vaunuja ”tuhotuiksi”. Kaikki näyttävät varsin ehjiltä, yksikään ei pala, Toveri sanoo Twitterissä.

– Näyttävät korjattavissa olevilta, kuten aiemmissa Ukrainan ”tuhottuja länsivaunuja” esittävissä kuvissa, hän jatkaa.

Pekka Toveri on toiminut sotilasurallaan muun muassa panssarikoulun johtajana, panssariprikaatin komentajana ja pääesikunnan tiedustelupäällikkönä.

Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisestä on ollut julkisuudessa hyvin vähän vahvistettua tietoa. Ukraina ei ole julkaissut juuri mitään tietoja, kuvia tai videoita joukkojensa toiminnasta. Tässä niin ikään vähäisen venäläisen materiaalin rooli on korostunut. Monet asiantuntijat ovat myös huomauttaneet, että linnoitettuja asemia vastaan iskevät ukrainalaiset tulevat väistämättä kärsimään tappioita operaatioissaan. Länsimaisten vaunujen etuna venäläisiin verrattuna on niiden kyky suojata miehistöä osumia saadessaan.

Ukrainalaisten taistelutoimintaa on joka tapauksessa arvosteltu. Esimerkiksi everstiluutnantti Mika Mäenpää kommentoi viime viikolla rintamalta nähtyjen videoiden perusteella, ettei Ukrainan joukkojen tapa toimia näytä juurikaan poikkeavan venäläisestä.

– Ikävä kyllä taktisesti huonosti käytettynä Leopard 2 palaa siinä missä (venäläisvalmisteinen) T-72-panssarivaunukin. Toivottavasti näkemämme videot ovat vain lyhyitä, tarkasti Venäjän toimesta propagandatarkoituksessa valittuja pätkiä, eivätkä ne kerro koko totuutta Ukrainan osaamisesta, Mäenpää sanoi Twitterissä.

Britannian sotilastiedustelu kertoi viikonloppuna tilannekatsauksessaan, että ukrainalaiset ovat mitä ilmeisimmin onnistuneet murtamaan venäläisten ensimmäiset puolustuslinjat monessa kohdassa. Joillain alueilla eteneminen on taas ollut hidasta.

– Venäjän suoritukset ovat olleet vaihtelevia. Jotkut yksiköt suorittavat todennäköisesti uskottavia puolustusoperaatioita kun taas toiset ovat vetäytyneet jonkinasteisessa epäjärjestyksessä samalla, kun tietoja omien miinakenttien läpi vetäytyvien venäläisten tappioista tulee lisää, katsauksessa todettiin.

