Lännessä ei ymmärretä mitä voi käydä, jos Venäjä uskoo päihittäneensä Ukrainan ja Naton taistelukentällä, arvioi kenraalimajuri evp, kokoomuksen europarlamentaarikko Pekka Toveri viestipalvelu X:ssä.

Toveri siteeraa viestissään Helsingin Sanomien artikkelia, jossa Venäjän asevoimiin erikoistunut tutkija Dara Massicoti varoittaa kuvitelman Ukrainan sodan voittamisesta voivan tehdä Moskovasta ylimielisen ja itsevarman.

Massicoti sanoo, että kuvitelman seurauksena Moskovassa voitaisiin ajatella, että sota Natoa vastaan olisi voitettavissa. Se taas voisi johtaa uuteen konfliktiin.

Kokoomusmeppi on varoituksesta samaa mieltä. Toveri painottaakin, että kyseistä riskiä ei ole otettu länsimaissa tarpeeksi vakavasti.

– Tätä ei lännessä ymmärretä riittävästi, Toveri tiivistää.

– Putinille ei kannata antaa voittoa.

Toverin näkemyksen jakaa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, joka kommentoi Toverin varoitusta lyhyesti ja ytimekkäästi.

– Juuri näin, Vanhanen sanoo.