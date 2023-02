Pekka Toveri: Tämä käänne saisi Kremlin hait liikkeelle

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putinin olevan valmis hyväksymään satojen sotilaiden päivätappiot Ukrainan rintamalla.

Putinin kannalta tärkein tavoite on hänen oman valta-asemansa turvaaminen. Merkittävä sotilaallinen tappio ja esimerkiksi Ukrainan eteneminen kohti miehitettyä Krimiä voisi aiheuttaa äärimmäisen reaktion Kremlissä.

– Sanoisin, että Krim on Putinille ehkä kohtalonkysymys. Putin voi vielä menettää vallatut alueet, Donbasinkin. Mutta jos hän menettää myös Krimin, niin se osoittaa niin suurta heikkoutta, että sitten hait lähtevät pyörimään, kun haistavat verta vedessä, Pekka Toveri sanoo Futucast-podcastissa.

Venäjän eliitti alkaisi etsiä tällaisessa tilanteessa Vladimir Putinille seuraajaa. Putin voisi vastaavasti turvautua kaikkiin mahdollisiin keinoihin asemansa säilyttämiseksi.

Länsimaiset analyytikot ja päättäjät ovat pohtineet viime kuukausien aikana, missä tilanteissa Venäjä voisi turvautua ydinaseiden käyttöön. Pekka Toveri muistuttaa maan ydinasedoktriinin viittaavan eksistentiaaliseen uhkaan, joka ei välttämättä tarkoita toisen valtion tekemää ydinaseiskua.

– Suomeksi kirjoitettuna se tarkoittaa, että jos on eksistentiaalinen uhka Putinin vallassa pysymistä kohtaan. Ei häntä kiinnosta pätkääkään Venäjän kansa, vaan vallassa pysyminen. Jos näyttää siltä, että se on uhattuna, niin hän on valmis hamuamaan ydinaseen käyttöä. Krim alkaa olla siinä piirissä, että jos se menetetään, niin alkaa palli heilumaan, Toveri sanoo.

Venäjän presidentti ei kuitenkaan voi päättää asiasta yksin. Ex-tiedustelupäällikkö huomauttaa, että kyse on kymmeniä ihmisiä kattavasta pitkästä komentoketjusta. Epätoivoisen johtajan päätös voisi pysähtyä lopulta asevoimien vastustukseen.

– He ymmärtävät, että se olisi Venäjän loppu, vaikka kyse olisi taktisesta ydinaseesta. Sanktiokokonaisuus lähtisi aivan toiseen asentoon. Eli ei ohjus välttämättä lähde, vaikka Putin käskisi, Pekka Toveri toteaa.