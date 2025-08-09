Pekka Toveri: Rauhasta tulisi vain väliaikainen

Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri ei usko Ukrainan aluemenetyksiin ja puolueettomuuteen painostavan rauhansopimuksen olevan kestävä. Toveri kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.
Toveri viittaa viestissään sotatieteiden tohtorin ja kokoomuksen kansanedustajan Jarno Limnellin kirjoitukseen, jossa Limnell kommentoi mahdollisen rauhansopimuksen ehtoja.
Vuotaneiden tietojen mukaan Ukraina voisi joutua rauhanehdoissa luopumaan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueista sekä Krimin niemimaasta, hautaamaan haaveet NATO-jäsenyydestä, rajoittamaan asevoimiensa kokoa ja kyvykkyyttä sekä kieltämään länsijoukkojen läsnäolon alueellaan.
– Käytännössä Ukrainan vetäminen Venäjän etupiiriin, Limnell tiivisti.
Toveri jakaa Limnellin näkemyksen epäoikeudenmukaisesta rauhasta.
– Näillä lähtökohdilla tehtävä rauha on vain väliaikainen, Toveri tiivistää.
Limnell muistuttaa, että epäoikeudenmukainen rauha on epävakaa rauha, ja että konflikti jää tällöin helposti kytemään roihahtaakseen uudelleen myöhemmin. Samaa mieltä on Toveri. Kokoomusedustaja painottaa, että tuo väliaika tulisi käyttää varautumiseen.
– Ja Venäjän suhteiden ”normalisointia” ja kauppasuhteiden palauttamista haluavat on syytä pitää kurissa, Toveri varoittaa.
