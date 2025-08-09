Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Sotarikostutkija tarkastelee Venäjän iskun jälkiä Harkovassa. AFP / LEHTIKUVA / GENYA SAVILOV

Pekka Toveri: Rauhasta tulisi vain väliaikainen

  • Julkaistu 09.08.2025 | 17:14
  • Päivitetty 09.08.2025 | 18:53
  • Ukraina, Venäjä
Kokoomusedustajan mukaan Venäjä-suhteiden normalisointia vaativat on syytä pitää kurissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri ei usko Ukrainan aluemenetyksiin ja puolueettomuuteen painostavan rauhansopimuksen olevan kestävä. Toveri kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Toveri viittaa viestissään sotatieteiden tohtorin ja kokoomuksen kansanedustajan Jarno Limnellin kirjoitukseen, jossa Limnell kommentoi mahdollisen rauhansopimuksen ehtoja.

Vuotaneiden tietojen mukaan Ukraina voisi joutua rauhanehdoissa luopumaan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueista sekä Krimin niemimaasta, hautaamaan haaveet NATO-jäsenyydestä, rajoittamaan asevoimiensa kokoa ja kyvykkyyttä sekä kieltämään länsijoukkojen läsnäolon alueellaan.

– Käytännössä Ukrainan vetäminen Venäjän etupiiriin, Limnell tiivisti.

Toveri jakaa Limnellin näkemyksen epäoikeudenmukaisesta rauhasta.

– Näillä lähtökohdilla tehtävä rauha on vain väliaikainen, Toveri tiivistää.

Limnell muistuttaa, että epäoikeudenmukainen rauha on epävakaa rauha, ja että konflikti jää tällöin helposti kytemään roihahtaakseen uudelleen myöhemmin. Samaa mieltä on Toveri. Kokoomusedustaja painottaa, että tuo väliaika tulisi käyttää varautumiseen.

– Ja Venäjän suhteiden ”normalisointia” ja kauppasuhteiden palauttamista haluavat on syytä pitää kurissa, Toveri varoittaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)