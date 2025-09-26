Pekka Toveri: Poliitikot ovat olleet hitaita myöntämään tosiasioita

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi torstaina, että ”hybridisota on käynnissä Tanskan maaperällä” sen jälkeen, kun useat droonit tunkeutuivat maan ilmatilaan.

Torstaiyönä Tanskassa havaittiin epäilyttäviä drooneja ainakin neljän eri lentokentän alueella. Osa niistä lensi sotilaskohteiden yllä.

Frederiksenin mukaan drooneja odotetaan lisää.

– Mielestäni olemme hybridisodan alussa Eurooppaa vastaan, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri huomauttaa X:ssä, että ”se hybridisota on ollut käynnissä jo vuosia”.

– Poliitikot ovat vain olleet hitaita myöntämään tosiasioita, mikä on hidastanut vastatoimia, hän toteaa.

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok.) mukaan tarkoituksena on raivata tilaa eskalaatiolle, tuottaa pelkoa ja valmistella rajumpia toimia, jotta Tanska saataisiin pitämään näppinsä irti muiden ”asioista” Ukrainassa.

– Viestitään Tanskalle se olevan helppo maali, hän kirjoittaa.

Pääministeri Frederiksen kuvaili torstai-iltana tapahtumia hybridi-iskuiksi, joiden tarkoituksena oli luoda pelkoa, turvattomuutta ja eripuraa.

Hän korosti, että ne paljastavat haavoittuvuuksia Tanskassa ja koko Euroopassa. Frederiksen totesi, että tällaiset hyökkäykset, kuten droonit, kyberhyökkäykset ja sabotaasi, ovat osa laajempaa hybridisodankäynnin kaavaa.

Pääministerin mukaan viranomaiset eivät voi vielä tunnistaa tapahtumien takana olevaa toimijaa, mutta hän viittasi Venäjään ensisijaisena uhkana Euroopan turvallisuudelle.

Fredriksen ilmoitti, että valmiustasoa on nostettu ja poliisi- ja armeija ovat ottaneet käyttöön lisää droonien vastaisia valmiuksia kriittisen infrastruktuurin ympärille.

Pääministeri myönsi, että virheitä voi tapahtua kriisitilanteissa, ja että mikään maa ei voi taata, etteivät droonit ylitä rajoja tulevaisuudessa.

Hän varoitti, että vastaavat iskut ovat todennäköistä, ja muodostavat hybridisodan alun Eurooppaa vastaan.

Danish Prime Minister Frederiksen says that a “hybrid war [is] unfolding on Danish soil" after numerous unidentified drones breached the country’s airspace. Frederiksen says that more drones are expected: “I think we are at the beginning of a hybrid war against Europe” — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 25, 2025

Poimintoja videosisällöistämme

Se hybridisota on ollut käynnissä jo vuosia. Poliitikot ovat vain olleet hitaita myöntämään tosiasioita, mikä on hidastanut vastatoimia. https://t.co/zaSirNFYBt — Pekka Toveri (@PToveri) September 25, 2025

Tarkoituksena on raivata tilaa eskalaatiolle, tuottaa pelkoa ja valmistella rajumpia toimia, jotta Tanska saataisiin pitämään näppinsä irti muiden ”asioista” Ukrainassa. Viestitään Tanskalle se olevan helppo maali. https://t.co/sjmQ2n0JrE — Mika Aaltola (@MikaAaltola) September 25, 2025