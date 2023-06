Pekka Toveri: Patokatastrofin taustasyinä voi olla neljä eri vaihtoehtoa

Kahovkan patotuhoon on voinut johtaa ainakin neljä eri tapahtumakulkua, mutta kaikissa vaihtoehdoissa on selvää, että padon murtuminen on Venäjän syytä, kirjoittaa Pekka Toveri Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri evp. ottaa kantaa väitteeseen, jonka mukaan pato olisi murtunut vähitellen.

– Muutama asia tästä, Toveri aloittaa.

– Venäjä miehitti padon viime vuoden helmikuussa ja pitänyt sitä koko ajan hallussaan. Ukraina varoitti jo viime lokakuussa, että Venäjä panostaa patoa ja valmistautuu sen tuhoamiseen.

– Venäjä nosti kevään aikana veden pinnan patoaltaassa epänormaalin korkealle. Venäjä muutti lainsäädäntöään niin, ettei patojen murtumisia tarvitse tutkia. Aiemmin raportoitiin patovallin hieman heikentyneen ainakin yhdestä kohtaa.

– Pato murtui yöllä, ja samaan aikaan padon alueella raportoitiin kuuluneen voimakkaita räjähdyksiä. NBC:n raportin mukaan USA:n tiedustelulähteet sanovat Venäjän olevan padon murtumisen takana.

– Osalle venäläisjoukoista padon murtuminen oli ilmeisesti yllätys, Toveri jatkaa.

– Venäjä on tuhonnut Ukrainassa patoja aikaisemminkin saadakseen sotilaallista hyötyä, ja Kahovkan tuhoaminen helpottaa venäläisten puolustusta Dnipron alajuoksulla. Padon tuhoamista oli selvästi valmisteltu. Ukrainalle tämä on paha taloudellinen ja ekologinen isku.

Toverin mukaan näiden mainittujen seikkojen perusteella on ainakin neljä vaihtoehtoa:

– 1) Venäjä räjäytti padon tarkoituksella, se, että kaikille omille joukoille ei kerrottu, ei ole poikkeavaa. Eri johtoportaiden yhteistoiminta on Venäjällä heikkoa. Tulvaveden leviämistä ei myöskään osattu arvioida oikein.

– 2) Venäjä räjäytti padon vahingossa. Ottaen huomioon venäläisten räjähdeturvallisuuden tason, ei yllättäisi lainkaan.

– 3) Pato murtui ylitäytön ja huonon huollon takia. 4) Kohtien 2 ja 3 yhdistelmä.

Toveri toteaa, että kaikissa vaihtoehdoissa on selvää, että padon murtuminen on Venäjän syytä.

– Tuhoamista oli valmisteltu ja se olisi toteutunut ennemmin tai myöhemmin.

Toveri muistuttaa, että miehittäjänä Venäjä on vastuussa alueen kriittisestä infrastruktuurista.

– Vaikka pato olisi murtunut ilman räjähteitäkin, Venäjä on siihen syyllinen. Tekotapa selviää aikanaan, itse uskon räjähteiden käyttöön, hän sanoo Twitterissä.

