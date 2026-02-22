Venäjä siirtää Oreshnik-ohjuksia – evp-kenraalilta tyly kuittaus

Euromaidan Pressin mukaan europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./EPP) arvioi, ettei Venäjän keskipitkän kantaman ballististen Oreshnik-ohjuksen sijoittaminen Valko-Venäjälle muuta ratkaisevasti voimasuhteita, mutta toimii selkeänä viestinä Euroopalle.

Toverin mukaan Oreshnikin siirto ei ole taktinen tai operatiivinen tilanteen muuttaja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Oreshnikin sijoittaminen ei muuta tilannetta ratkaisevasti taktisella tai operatiivisella tasolla. Se antaa ohjukselle mahdollisuuden iskeä noin 300 kilometriä kauemmas Länsi-Eurooppaan, mutta samalla laukaisualustat siirtyvät lähemmäs Naton ilmavoimia ja muuta pitkän kantaman sotilaallista suorituskykyä, mikä tekee niistä helpommin havaittavia ja tuhottavia, Toveri sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjällä on käytössään useita muita pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä ja että Oreshnik-ohjuksia on palveluskäytössä vain rajallinen määrä. Näin ollen järjestelmä ei hänen mukaansa merkittävästi muuta kokonaisvoimatasapainoa.

– Yleensä pitkän kantaman ohjuksia pyritään sijoittamaan niin, että niitä voidaan käyttää turvallisen etäisyyden päästä, Toveri toteaa.

Strategisella tasolla siirto on Toverin mukaan kuitenkin selkeä signaali. Hän kuvaa Oreshnikin sijoittamista tarkoitukselliseksi yritykseksi pelotella Eurooppaa ydinaseilla sekä osoitukseksi siitä, että Venäjä rikkoo keskipitkän kantaman ydinaseita koskevan INF-sopimuksen periaatteita.

Toverin mukaan Venäjän toimet ovat suora uhka Euroopalle ja osoitus siitä, ettei maa noudata enää de-eskalaation sääntöjä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Naton on osoitettava harjoituksin ja tarvittavien järjestelmien sijoittamisella, että se on valmis tuhoamaan nämä laukaisualustat. Liittokunnan on myös aloitettava neuvottelut oman keskipitkän kantaman ydinpelotteen luomisesta ja kehittämisestä, Toveri sanoo.

Hänen mukaansa tällainen prosessi veisi vuosia aikaa, mutta lähettäisi selkeän viestin siitä, ettei Nato pelkää Venäjän uhkauksia, vaan vastaa niihin vahvalla pelotteella.

Oreshnik-ohjus voidaan varustaa sekä tavanomaisella että ydinkärjellä. Venäjä on käyttänyt ohjusta ilman ydinkärkeä iskuissa Dnipron kaupunkiin ja Lvivin alueelle.