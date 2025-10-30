Lännen heikkous johtaa vain uuteen sotaan, europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./EPP) kirjoitttaa viestipalvelu X:ssä.

– Venäläiset tuntevien ukrainalaisten suunnitelma takaisi rauhan.

Hän viittaa europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) kirjoitukseen Ukrainan rauhansuunnitelmasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin suunnitelman mukaan Venäjän on vetäydyttävä Ukrainan rajoille, myös Krimiltä ja Donbasista. Suunnitelmassa Ukraina ei myöntyisi siis alueluovutuksiin. Ukrainan suunnitelma poikkeaa merkittävästi muun Euroopan hahmottelemasta suunnitelmasta, jota Aaltola pitää kompromissihakuisena.

– Nopeampi rauha ja sanktioiden purku, mutta vaarana pysyvä jäätyminen ilman oikeutta. Suunnitelma muistuttaa nopeudestaan Trumpin halki-poikki-pinoon -lähestymistapaa, Aaltola kommentoi Euroopan mallia.

Toveri ottaa esiin myös venäläisenä ”ihmeaseena” pidetyn Poseidon-sukellusveneen. Hänen mukaansa se on jatkumoa vanhalle neuvostokonseptille.

– Ei välttämättä kovinkaan toimiva sellainen, Toveri toteaa.

Kremlin propagandassa on viime aikoina ollut kasvavissa määrin vihjauksia siitä, että Venäjä valmistelee uusia ”ihmeaseita” sodankäyntinsä tueksi.

Burevestnik -ydinristeilyohjus on hänen mukaansa puolestaan kopioitu yhdysvaltalaisten konseptista 1950-luvulla.

– Joka todettiin jo silloin huonoksi.

Poseidon belongs to a long Soviet lineage of experimenting with high-yield undersea delivery systems. These projects explored how ocean depth, pressure, and shock-wave propagation could be harnessed to shape or amplify nuclear effects. 🧵 — Nicole Grajewski (@NicoleGrajewski) October 29, 2025