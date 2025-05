Pekka Toveri: Korruptio on mädättänyt Venäjän ydinaseet

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri (kok./EPP) kiinnittää huomiota Venäjän viime aikojen ilmeisiin epäonnistumisiin ydinasejärjestelmien testeissä.

Toveri viittaa X-palvelussa tietoihin, joiden mukaan Venäjä olisi kaavaillut tälle viikolle strategisen RS-24 Yars -ohjuksen koelaukaisua. Jonkin on uumoiltu kuitenkin menneen pieleen suunnitellun testin kanssa.

Verkkouutiset kertoi väitteistä tässä jutussa.

Toveri huomauttaa neljän viidestä Venäjän uuden massiivisen Satan 2 -nimellä tunnetun mannertenvälisen Sarmat-ohjuksen testeistä menneen pieleen vuonna 2024.

– Ja nyt tämä. Juuri tänään tuli vierailuryhmälle kerrottua, että Venäjän ydinase ei ole niin kovassa iskussa kun haluavat esittää. Korruptio on mädättänyt kehittämisen, tuotannon ja ylläpidon, entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö sanoo.

Puolustusasiantuntija Stefan Forss kommentoi asiaa toteamalla, että asia korruption suhteen on todennäköisesti, miten Toveri esittää. Hän ei kuitenkaan ole vakuuttunut yksittäisistä mediaväitteistä. Forssin mukaan asiaa olisikin tutkittava perusteellisesti.

– Totta kuitenkin on, että Sarmat (Satan 2), Putinin ykköspelotusväline on toistaiseksi farssi, tutkija toteaa.

"Korruptio on mädättänyt kehittämisen, tuotannon ja ylläpidon." Todennäköisesti näin on, mutta tämä Newsweek- ja muut jutut eivät vielä vakuuta. Asiaa pitää tutkia perusteellisesti. Totta kuitenkin on, että Sarmat (Satan 2), Putinin ykköspelotusväline on toistaiseksi farssi.

— Stefan Forss (@StefanForss46) May 21, 2025