Jotakin meni pieleen – Venäjän ydinohjuksen testiä ei tullutkaan

Venäjän oli Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n raportin mukaan määrä testata mannertenvälistä RS-24 Yars -ohjusta viime yönä.

Laukaisua ei kuitenkaan ole tapahtunut. Esimerkiksi asiasta tässä kertova Defence Express arvioi, että jotakin saattoi mennä pieleen.

GUR:n tiedotteen mukaan ajatuksena oli suorittaa koeammunta Ukrainan ja sen läntisten tukijoiden pelottelemiseksi. Ammunnan olisi suorittanut Venäjän strategisten ohjusjoukkojen 42. divisioonan 433 rykmentti Sverdlovskin alueelta.

Jutussa huomautetaan, että Ukrainan mainitsema venäläisrykmentti on sijoitettu vain parinkymmenen kilometrin päähän Nizhni Tagilin kaupungista. Siellä asuu noin 350 000 ihmistä. Mannertenvälisen ohjuksen öinen laukaisu olisi siis herättänyt runsaasti huomiota ja täyttänyt sosiaalisen median nopeasti kuvilla ja videoilla. Mitään tällaista ei kuitenkaan tapahtunut.

Mannertenvälisen ohjuksen testi olisi istunut Venäjän sotapropagandan ja vaikuttamisoperaatioiden kaavaan. Diktaattori Vladimir Putinin on määrä keskustella muun muassa Ukrainan sodasta tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

Väitettä testiaikeista on myös epäilty. Tunnettu Venäjän strategisten aseiden asiantuntija, tutkija Pavel Podvig kirjoittaa Blueskyssä suhtautuvansa epäillen puheisiin laukaisusta. Hän korostaa, ettei tällainen ole toki mahdotonta.

Podvigin mukaan koelaukaisut ”operatiivisilta alueilta” testialueiden sijasta eivät ole ennenkuulumattomia. Sellaisia ei kuitenkaan ole nähty toviin. Podvig huomauttaa myös, ettei Venäjän tavallisesti käyttämille maalialueille ole tiettävästi annettu ilmaliikenteelle kohdistettuja varoituksia eli NOTAM-ilmoituksia kuten tavallisesti. Hän antoi maanantaina aamulla ymmärtää, että laukaisu saattaa yhä olla tulossa.

Podvig ei silti usko Moskovan väitettyihin motiiveihin.

– Se, mihin suhtaudun erittäin vahvasti epäillen, on laukaisun väitetty tarkoitus (sillä oletuksella, että tämä on totta) jonkinlaisena pelotteluna. En vain käsitä, miten joku voisi enää tänäpäivänä säikähtää (tai vaikuttua) mannertenvälisen ohjuksen laukaisusta. Elleivät he sitten halua nimenomaan sanoa niin.

Regrading the reports about upcoming Yars launch. Not impossible, but I'm somewhat skeptical. Launches from operational ares are not unheard of, but haven't been done for a while. One needs to designate stage impact areas etc – this would have been registered. Then, no NOTAMs 1/

— Pavel Podvig (@russianforces.org) 2025-05-19T05:25:24.303Z