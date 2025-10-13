Pekka Toveri: Itku-potku-raivari odotettavissa Kremlistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjusten lähettämistä Ukrainaan, kertovat kansainväliset mediat.
– Katsotaan…ehkä. Ohjukset olisivat ”uusi hyökkäysaskel” Ukrainan sodassa Venäjän kanssa, hän sanoi toimittajille.
Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät viikonloppuna puhelinkeskustelun. Zelenskyin kerrotaan vaatineen vahvempaa sotilaallista kyvykkyyttä aloittaakseen vastahyökkäyksen Venäjää vastaan.
Venäjä on aiemmin varoittanut Yhdysvaltoja toimittamasta pitkän kantaman ohjuksia Ukrainaan todeten, että se aiheuttaisi merkittävän konfliktin kärjistymisen ja rasittaisi Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteita.
Tomahawk-ohjusten kantama on 2500 kilometriä, mikä asettaisi Moskovan Ukrainan iskujen ulottuville.
Trump sanoi mahdollisesti keskustelevansa Venäjän kanssa Ukrainan pyytämistä Tomahawkeista.
Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on kommentoinut ohjusten toimittamista lyhyesti viestipalvelu X:ssä.
– Jos pitää paikkansa, hyvä uutinen. Edellyttäen että puhutaan riittävistä määristä, Toveri kirjoittaa.
– Joka tapauksessa itku-potku-raivari odotettavissa (taas) Kremlistä, hän jatkaa.
