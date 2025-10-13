Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ohjusristeilijä USS Monterey laukaisee Tomahawk-maataisteluohjuksen 14. huhtikuuta 2018, jolloin Yhdysvallat, Britannia ja Ranska tekivät sarjan iskuja Syyrian hallintoa vastaan. AFP / LEHTIKUVA / KALLYSTA CASTILLO

Pekka Toveri: Itku-potku-raivari odotettavissa Kremlistä

Yhdysvallat harkitsee Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjusten lähettämistä Ukrainaan, kertovat kansainväliset mediat.

– Katsotaan…ehkä.  Ohjukset olisivat ”uusi hyökkäysaskel” Ukrainan sodassa Venäjän kanssa, hän sanoi toimittajille.

Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät viikonloppuna puhelinkeskustelun. Zelenskyin kerrotaan vaatineen vahvempaa sotilaallista kyvykkyyttä aloittaakseen vastahyökkäyksen Venäjää vastaan.

Venäjä on aiemmin varoittanut Yhdysvaltoja toimittamasta pitkän kantaman ohjuksia Ukrainaan todeten, että se aiheuttaisi merkittävän konfliktin kärjistymisen ja rasittaisi Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteita.

Tomahawk-ohjusten kantama on 2500 kilometriä, mikä asettaisi Moskovan Ukrainan iskujen ulottuville.

Trump sanoi mahdollisesti keskustelevansa Venäjän kanssa Ukrainan pyytämistä Tomahawkeista.

Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on kommentoinut ohjusten toimittamista lyhyesti viestipalvelu X:ssä.

– Jos pitää paikkansa, hyvä uutinen. Edellyttäen että puhutaan riittävistä määristä, Toveri kirjoittaa.

– Joka tapauksessa itku-potku-raivari odotettavissa (taas) Kremlistä, hän jatkaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)