Pekka Toveri: Droonit eivät ratkaise sotaa

Drone-lennokeista eli drooneista on tullut keskeinen osa nykyajan sodankäyntiä. Tästä hyvänä esimerkkinä on käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Julkisuudessa on ollut esillä näkemyksiä, joiden mukaan droonit ovat muuttaneet koko sodankäynnin ja tehneet esimerkiksi perinteisistä panssarivaunuista tarpeettomia. Näkemyksiä on perusteltu sillä, kuinka onnistuneesti niillä on onnistuttu iskemään vihollisten kohteisiin.

Keskusteluun ottaa nyt kantaa kokoomuksen europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP). Hän huomauttaa, että drooni ei ole mikään ihmease ja sodan ratkaisija.

– Jos olisi, luulisi sodan jo loppuneet Ukrainassa missä droneja käytetään miljoonia vuodessa.

Toveri huomauttaa, että drooni on uusi ase taistelukentällä.

– Se dominoi aikansa, kunnes sille kehitetään vasta-ase. Näin on käynyt taistelukentillä lukuisia kertoja historian aikana.

Toveri myöntää, että droonit ovat tulleet jäädäkseen.

– Mutta on väärin julistaa niiden mullistaneen kaiken.

Hänen mukaansa droonit toki mullistivat sodankäynnin Ukrainassa, missä kaksi liikesodankäyntiin kykenemätöntä armeijaa juuttui asemasotaan ja kärsi kranaattipulasta.

– Seuraava sota taistellaan erilaisessa maastossa ja erilaisilla armeijoilla.

Droonien hehkuttamisessa on unohtunut eräs keskeinen asia. Toveri muistuttaa, että jos aikoo voittaa sodan, pitää laatia strategia.

– Sen jälkeen operatiivinen konsepti siitä miten sotaa käydään strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten luoda taktiikka ja tekniikka operaatioiden mahdollistamiseksi. Tekniikka on apuväline ajatuksen toteuttamiseksi.

Jos lähtee tekniikka edellä ilman kummempaa operaatioajatusta ja taktiikkaa, Toverin mukaan päätyy Ukrainan kaltaiseen jumiin.

– Nyt ukrainalaisilla alkaa olemaan taktiikkaa, jossa drooneilla mahdollistetaan taas liike taistelukentällä, eli oikeaan suuntaan hitaasti menossa.

Etenkin sosiaalisessa mediassa on jaettu runsaasti videomateriaalia drooneilla tehdyistä hyökkäyksistä. Hänen mukaansa kannattaa myös muistaa, että somevideot kertovat vain osatotuuden taistelukentän oloista.

– Ukrainalaisten mukaan venäläisen panssarivaunun pysäyttäminen voi vaatia 30-40 FPV-dronea. Enemmän jos alueella häirintää. On usein tuntien operaatio saada vaunu pois pelistä.

Toverin mukaan ottaa siis aikaa, jota taisteluissa ei aina ole.

– Entä jos kentän yli hyökkääkin yli sadan vaunun mekanisoitu prikaati nykyaikaisesti suojatuilla vaunuilla, ajaa 30 kilometrin tuntinopeutta selustaa kohti? Onko aikaa keskittää tuhansia drooneja ja satoja lennättäjiä torjuntaan ennen kuin ovat läpi? Toveri kysyy.

Toveri painottaa, että hyvin suojatulla modernilla panssarilla on edelleen paremmat mahdollisuudet ylittää se parin kilometrin aukea kuin drooni- ja tykistötulta väistelevällä jalkaväkimiehellä.

– Panssarivaunukin on vain väline liikesodankäynnin toteuttamiseen, tuo liikkuvuutta, suojaa ja tulivoimaa, hän muistuttaa.

Toverin mukaan heti, kun joku keksii toisen välineen, joka tuo samat edut liikesodankäyntiin, panssarit korvataan.

– Ellei sitten oma operatiivinen konsepti ole täysin puolustuksellinen ja linnoitettuihin asemiin perustuva, kuten ensimmäisessä maailmansodassa tietyssä vaiheessa.

Kirjoituksensa päätteeksi Toveri toteaa, että sodat voittavia ihmeaseita on historian aikana ollut itse asiassa aika vähän.

– Suunnittele ensin, miten aiot sotia. Luo konseptit ja taktiikat, kehitä välineet ja jopa teknologiat ja kouluta joukot. Älä vain osta härpäkkää ja ala miettiä, mitä sillä tekisi.