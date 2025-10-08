Pekka Haavistoa esitetään YK:n pakolaisjärjestön johtoon

Entistä ulkoministeriä, vihreiden kansanedustaja Pekka Haavistoa esitetään YK:n uudeksi pakolaisvaltuutetuksi.
Suomen Geneven-edustusto perustelee viestipalvelu X:ssä nimitystä Haaviston diplomatia- ja kriisinhallintakokemuksella.
Valtuutettu johtaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ää. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä italialainen Filippo Grandi, jonka viiden vuoden toimikausi päättyy vuoden lopussa.
Finland proudly nominates former Foreign Minister Pekka Haavisto as a candidate for UN High Commissioner for Refugees. With decades of experience in diplomacy, crisis response, peacebuilding and human rights, he stands ready to lead with courage, cooperation & compassion. #UNHCR pic.twitter.com/AOHoPx757U
