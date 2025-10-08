Verkkouutiset

Pekka Haavisto. / LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Pekka Haavistoa esitetään YK:n pakolaisjärjestön johtoon

  • Julkaistu 08.10.2025 | 18:56
  • Päivitetty 08.10.2025 | 18:56
  • Politiikka
Asiaa perustellaan ex-ulkoministerin diplomaattisella kokemuksella.
Entistä ulkoministeriä, vihreiden kansanedustaja Pekka Haavistoa esitetään YK:n uudeksi pakolaisvaltuutetuksi.

Suomen Geneven-edustusto perustelee viestipalvelu X:ssä nimitystä Haaviston diplomatia- ja kriisinhallintakokemuksella.

Valtuutettu johtaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ää. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä italialainen Filippo Grandi, jonka viiden vuoden toimikausi päättyy vuoden lopussa.

