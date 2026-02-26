Pekka Haavisto jättää eduskunnan

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) jättää eduskunnan. Asiasta kerrotaan eduskunnan tiedotteessa.

Syynä on se, että Haavisto ottaa vastaan korkean viran Yhdistyneissä kansakunnissa (YK).

Haaviston tilalle eduskuntaan noussee Helsingistä vihreiden Mari Holopainen.

Haavisto kertoi tänään torstaina eduskunnan valtiosalissa ottavansa vastaan YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin nimityksen Personal Envoy for Sudan -tehtävään. Kyseessä on päätoiminen tehtävä, joka tulee edellyttämään eroanomuksen jättämistä eduskunnalle.

Haavisto sekä puhemies Jussi Halla-aho (ps.) keskustelivat tilanteesta aiemmin torstaina. Eroanomuksen jättämisen ajankohta tarkentuu lähipäivinä.

– YK:lla ja sen turvallisuusneuvostolla, alueen organisaatioilla, kuten Afrikan Unionilla sekä alueen mailla on keskeinen rooli rauhan rakentamisessa Sudaniin. YK:lta odotetaan nyt entistä suurempaa panostusta neuvotteluihin, humanitaarisen kriisin hoitoon sekä kestävän rauhan aikaansaamiseen Sudaniin, Haavisto kommentoi tiedotteessa.

Kyseisessä tehtävässä on aiemmin toiminut Algerian entinen ulkoministeri Ramtane Lamamra.

Pekka Haavisto on toiminut vihreiden kansanedustajana vuosina 1983–1995 ja uudelleen vuodesta 2007 lähtien. Hän toimi Suomen ulkoministerinä vuosina 2019–2023. Aiemmin Haavisto on toiminut myös ympäristö- ja kehitysministerinä (1995–1999) sekä kehitysministerinä (2013–2014). Haavisto oli vihreiden puheenjohtaja vuosina 1993–1995 ja uudelleen 2018–2019.

Pekka Haavisto on pyrkinyt kolme kertaa presidentiksi. Hän oli ehdolla vuosien 2012, 2018 ja 2024 vaaleissa sijoittuen lopulta toiseksi.