Pauli Kiuru raivostui kollegan saamasta törkypalautteesta – ”Kansanedustajatkin ovat ihmisiä”

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru vetoaa Facebook-päivityksessään asiallisen keskustelukulttuurin puolesta. Kiurun kirjoituksen on kirvoittanut kansanedustaja Miko Bergbomin (ps.) saama törkypalaute tämän kerrottua sosiaalisessa mediassa odottavansa puolisonsa kanssa lasta.

Bergbomin vauvauutisen saamista kommenteista uutisoi Iltalehti.

Kiuru kertoo Facebookissa pitävänsä ilmiötä ”käsittämättömänä”.

– Oli aika pysäyttää lukea vain muutamia hetkiä sitten Eemeli Peltosen kuolemaan liittyviä kommentointeja. Kyseltiin esimerkiksi, että voiko antaa toiveita henkilöstä, kun nimi ei vielä ollut tiedossa, mutta tapahtunut oli. Ja sama jatkui, kun nimi tuli tietoon. Miettikää, miltä omaisista tuntui, Kiuru kirjoittaa.

SDP:n kansanedustaja Peltonen menehtyi eduskuntatalossa elokuussa.

– Entäpä nyt Miko Bergbomin kohdalla? Aivan käsittämätöntä toimintaa. Olisiko liikaa vaadittu, että edes tällaisissa tilanteissa voisi mielensä malttaa? Vaikka kuinka tekisi mieli ilkeillä ja sanoa oikein pahasti, Kiuru jatkaa.

– Miksi ylipäätään pitää saada sanoa pahasti? Olla ilkeä? En ymmärrä. Onko se joku perustarve, joka on pakko päästä tyydyttämään? Miksi ei ole yhtä pakottavaa tarvetta sanoa jotain hyvää? Kannattaisiko kokeilla?

Kiuru muistuttaa kansanedustajuuden olevan luottamustoimi. Arvostelun kohteeksi joutuminen kuuluu toimenkuvaan, mutta kansanedustajan saamalla palautteellakin on oltava rajansa, Kiuru kirjoitaa.

– Mutta olen vahvasti sitä mieltä, että kaikesta huolimatta kansanedustajatkin ovat ihmisiä. Olen myös sitä mieltä, että kaikkia ihmisiä tulisi kohdella tasavertaisesti. Se on perusarvo, josta ei tingitä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kansanedustajan ihmisarvo on erilainen kuin muiden ja siksi niille voi sanoa ihan mitä tahansa.

Vaarana on, ettei politiikka yhä raadollisemmaksi muuttuvan keskustelukulttuurin takia jatkossa enää houkuttele osaavia ja inhimillisiä ihmisiä, Kiuru varoittaa. Asioista voi olla ja pitää ollakin eri mieltä, mutta sen voi tehdä fiksusti, Kiuru muistuttaa.