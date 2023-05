Patriarkka Kirillin venäläinen Aurus-luksusauto törmäsi Volvoon – video näyttää, miten kävi

Venäjän patriarkka Kirillin venäläinen Aurus-luksusauto vaurioitui pahasti kolarissa Volvo-merkkisen henkilöauton kanssa.

Asiasta kertoo muun muassa venäläinen riippumaton uutismedia Meduza.

Onnettomuus sattui Moskovassa maanantaiaamuna. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella Aurus-luksusauto sai kolarissa merkittäviä vaurioita. Sen sijaan Volvon saamat vauriot jäivät vähäisiksi.

Mediatietojen mukaan yksi henkilö loukkaantui onnettomuudessa, mutta hän kieltäytyi sairaalahoidosta. Hänen henkilöllisyydestään ei ole tietoa.

Aurus-luksusauton on kerrottu kuuluvan Venäjän patriarkka Kirillille. Auto on tunnistettu ortodoksisen kirkon autoksi esimerkiksi rekisterinumeron perusteella. Venäjän ortodoksinen kirkko on virallisissa lausunnoissaan kiistänyt Kirillin ajoneuvon olleen osallisena onnettomuudessa.

Aurus on venäläinen autovalmistaja, joka valmistaa autoja muun muassa maan korkeimpien virkamiesten ja heidän autosaattueidensa käyttöön. Venäjällä Aurusta on markkinoitu luksusmerkkinä.

