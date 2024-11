Parodiahorisontti: Satiiriuutiset The Onion ostaa salaliittosivusto Infowarsin

Satiiriuutissivusto The Onion on voittanut huutokaupan, joka järjestettiin salaliittosivusto Infowarsin omistajan Alex Jonesin velkojen kattamiseksi. Kaupassa on myyty Jonesin Infowars-sivusto oheistuotteineen, sen omistama studio sekä Jonesin pyörittämä ravintolisäbisnes.

Alex Jonesille lankesivat maksettavaksi yli miljardin dollarin korvaukset Sandy Hookin kouluampumisessa kuolleiden omaisille. Sandy Hookin alakoulussa vuonna 2012 tapahtuneessa ampumisessa kuoli 26 ihmistä. Jones on väittänyt tapahtumaa lavastetuksi, kuten myös World Trade Centerin terrori-iskua, Yhdysvaltojen presidentinvaaleja ja milloin mitäkin.

– Ajattelimme että tämä olisi hillitön vitsi, sanoi The New York Timesin mukaan Ben Collins, joka johtaa The Onionin omistajayhtiötä Global Tetrahedronia.

Collins ei paljastanut Infowarsin toiminnoista maksettavaa hintaa, mutta vitsiin kuuluu, että Sandy Hookin kouluampumisen jälkimainingeissa perustettu aseväkivallan vastainen järjestö Everytown for Gun Safety ryhtyy mainostamaan The Onionin omistamalla Infowars-sivustolla kun avataan uudelleen.

Infowars on tarkoitus avata uudeleen tammikuussa 2025. Ben Collinsin mukaan siitä aiotaan tehdä parodia itsestään ja pilkata ”outoja internet-persoonallisuuksia” kuten Alex Jonesia.

Internetin hienouksiin kuuluu se, että juuri kun luulee nähneensä kaiken, näkee jotain vielä hullumpaa. Tähän ilmiöön kuuluu olennaisesti ilmaisu parodiahorisontti: tämä tarkoittaa rajaa, jonka jälkeen ei ole mahdollista erottaa parodiaa jostain, mikä ei ole parodiaa.

The Onion on satiiriuutisillaan tavoitellut parodian taivaanrantaa jo aiemminkin. Se tunnetaan esimerkiksi seuraavista uutisista: