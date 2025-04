”Donald Trumpin kepit ja porkkanat eivät Ukrainalle kelpaa”

Yhdysvaltojen mahdollinen vetäytyminen Ukrainan rauhanprosessista olisi Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Kalev Stoicescun mukaan vahingollista kaikille osapuolille.

– Yhdysvaltain hallinnon uhkaus siitä, että se saattaa vetäytyä hädin tuskin etenevästä rauhanprosessista huhtikuun loppuun mennessä tai myöhemmin, on otettava vakavasti. Syy siihen on ilmeinen. Jopa tulitauon aikaansaaminen – mahdollisimman oikeudenmukaisesta ja kestävästä rauhansopimuksesta puhumattakaan – on paljon monimutkaisempi ja työläämpi tehtävä kuin presidentti Donald Trump ilmeisesti kuvitteli, diplomaattitaustainen Stoicescu kirjoittaa Facebookissa.

Hän arvioi Trumpin edelleen uskovan, että sopimus syntyy, kun sekä Venäjälle että Ukrainalle tarjotaan sopivassa suhteessa keppiä ja porkkanaa.

– Valitettavasti Trumpin kepit ja porkkanat eivät Ukrainalle ja Euroopalle kelpaa, eikä edes Venäjä ole tyytyväinen niihin porkkanoihin, joita sille on tähän mennessä annettu, hän sanoo.

Jos Trump toteuttaa uhkauksensa ja vetäytyy rauhanprosessista, kuka hyötyy? Lyhyt vastaus on Stoicescun mielestä: ei kukaan. Hänellä on kuitenkin kysymykseen myös pitempi vastaus.

– Ukrainan ja Euroopan tilanne vaikeutuisi huomattavasti. Yhdysvaltojen sotilaallisen ja poliittisen tuen korvaaminen ei ole välttämättä mahdotonta pitkällä aikavälillä, mutta lähitulevaisuudessa se on hyvin vaikea ja resursseja vaativa tehtävä, hän toteaa.

Myös Naton ylle kerääntyisi tummia pilviä, sillä on hänen mukaansa vaikea uskoa Yhdysvaltojen sitoutumiseen, jos Trump pesisi kätensä Euroopan turvallisuuden kannalta elintärkeästä kriisistä.

– Perääntymispäätös olisi vahingollinen myös Yhdysvalloille itselleen, sillä Trumpin hallinnon kansainvälinen auktoriteetti ja uskottavuus olisi peruuttamattomasti tärvelty. Kuka enää uskoisi, että Trump lunastaisi lupauksensa tai kykenisi ratkaisemaan mitään merkittävää kysymystä? Lisäksi Ukrainan taloudellisesta potentiaalista ei olisi enää saatavissa mitään hyötyä, Stoicescu huomauttaa.

– Kysymys uskottavuudesta on ratkaiseva sekä Yhdysvaltain liittolaisten että vastustajien näkökulmasta. Uudet alueelliset konfliktit, jotka voivat johtaa maailmanlaajuiseen sotaan, ovat yhä todennäköisempiä, hän painottaa.

Venäjä olisi hänen mukaansa tyytyväinen siitä, jos Ukraina menettäisi tärkeimmän yksittäisen tukijansa. Samaan aikaan Kremlissä kuitenkin ymmärretään, että Eurooppa ei tule missään nimessä nielemään niitä ehtoja, jotka Putin on Ukrainan varalle laatinut.

Viro on tehnyt hänen mukaansa jo uudelleenitsenäistymistä edeltäneen niin sanotun laulavan vallankumouksen myötä selväksi, että maa ei tule enää koskaan alistumaan Venäjän diktatuuriin ja miehitykseen.

– Niin yksinkertaista se on, hän kiteyttää.

Ennen valintaansa kansanedustajaksi Kalev Stoicescu on toiminut muun muassa Viron suurlähettiläänä Yhdysvalloissa ja Etyjissä sekä tutkijana Tallinnan kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:ssä.