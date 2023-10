Euroopan neuvostossa tunnustetaan Venäjä diktatuuriksi

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (PACE) kehottaa päätöksellään 47 jäsenmaataan ”toteamaan Vladimir Putinin presidenttiyden laittomaksi nykyisen presidenttikauden päättymisestä lähtien ja katkaisemaan kaikki yhteydet häneen lukuun ottamatta humanitaarisia ja rauhaa tavoittelevia yhteydenottoja”.

Strasbourgissa kokoontunut yleiskokous korostaa Vladimir Putinin olleen vallassa presidenttinä tai pääministerinä vuodesta 2000 lähtien. Heinäkuussa 2020 tehdyt lisäykset perustuslakiin mahdollistavat Putin presidenttiyden jatkamisen vuoteen 2036 asti.

Lisäksi Venäjällä yhä voimistuva sisäisen opposition tukahduttaminen ja Venäjän toimet Ukrainassa alleviivaavat rajoittamattoman presidentinvallan hintaa.

– Presidentin suunnaton valta on tulosta äärimmäisen pitkästä virkakaudesta ja vallan tasapainotuksen, kuten vahvan parlamentin, itsenäisen oikeuslaitoksen, vapaan median ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan, puuttumisesta, mikä on tehnyt Venäjän federaation de facto [käytännössä] diktatuurin, toteavat parlamentaarikot.

Yleiskokouksen yksimielisesti hyväksymä päätöslauselma perustui alankomaalaisen Pieter Omtzigt (EPP/CD) raporttiin. Päätöksensä yhteydessä yleiskokous viittasi Euroopan neuvoston Venetsia-komission johtopäätökseen, että ”nykyisen presidentin virkakausirajoitusten poistaminen rikkovat sekä Venäjän perustuslakia että kansainvälisen oikeuden periaatteita”.

Yleiskokouksen huomautti, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seuraukset osoittavat, että diktatuurit ”muodostavat uhan kansainvälisen rauhallinen ja turvallisuudelle sekä naapuriensa alueelliselle koskemattomuudelle ja poliittiselle itsenäisyydelle”, kuten YK:n peruskirjan 2. artikla määrittää.

Parlamentaarikot katsovat, että demokratian palauttaminen Venäjällä ei ole ainoastaan Venäjän kansan parhaan edun mukaista vaan myös Euroopan ja koko maailman.

Yleiskokous asettui kannattamaan kansainvälisen rikostuomioistuin perustamista ”Venäjän johdon, mukaan lukien Vladimir Putinin, asettamiseksi vastuuseen” heidän toimistaan aina Krimin laittomasta anneksiosta, Donbasin sodasta ja MH17-lennon pudottamisesta lähtien.

