Panssarivaunu hinasi toista vaunua pakoon – molemmat räjäytettiin

Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäysoperaatiota erityisesti Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin lähellä.

Asiantuntijoiden mukaan Kreml siirtää alueelle jatkuvasti reservejään ja yrittää murtautua Ukrainan puolustuslinjoista läpi. Taisteluiden uskotaan laajentuvan heinäkuun lopulla.

Alivoimainen Ukraina on pystynyt hyydyttämään Venäjän hyökkäykset lähes kokonaan räjähdelennokkien, tykistön ja miinojen tehokkaalla yhdistelmällä. Etulinjaan lähetetään droonien luoman uhkan vuoksi vain muutaman sotilaan ryhmiä suurempien osastojen sijasta.

Ukrainan asevoimat on julkaissut videoita viimeaikaista taisteluista. Eräällä videolla näytetään, kuinka pimeänäkölaitteella varustettu lennokki havaitsi Venäjän panssarivaunun evakuoivan vaurioitunutta vaunua pois etulinjasta hinaamalla.

Tankit ajoivat maantietä pitkin paikallisen kylän läpi ja rautatien viereistä.

Perään lähetettiin FPV-räjähdedrooneja. Ne iskeytyivät tarkasti etummaisen vaunun kylkeen lennokkisuojista huolimatta. Räjähdys sai tankin pysähtymään. Ukrainan asevoimien mukaan molemmat venäläisvaunut tuhottiin.

