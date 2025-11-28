Vladimir Putinin luottomiehen erosta saatiin paljastus

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin luottomiehenä pidetty presidentinhallinnon apulaisjohtaja Dmitri Kozak erosi tehtävästään syyskuussa, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Itsenäinen tutkivan journalismin venäläisjulkaisu Agentstvo on saanut lisätietoja Kozakin erosta. Ennen eroaan Kozak laati kaksi kirjettä, joista toinen oli virallinen irtisanoutumiskirje ja toinen taas osoitettu henkilökohtaisesti Putinille. Kirjeessään Putinille hän arvosteli erittäin ankarin sanoin Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Julkaisun lähteen mukaan Kozak uskoo, että hänen kirjeensä ei suututtanut Putinia, vaan tämä itse asiassa toivoo tapaavansa Putinin lähiaikoina. Kozak alkoi lähes välittömästi eronsa jälkeen matkustaa useasti Israeliin. Kyse ei ole kuulemma ole turvallisuushuolista, vaan terveydenhoidon saamisesta. Kozak aina palaa matkoiltaan takaisin Venäjälle.

Kesällä kerrottiin Kozakin olleen Putinin lähipiirissä ainoa, joka vastusti sotaa. Hän ehdotti myös Putinille sotimisen lopettamista ja oikeusjärjestelmän ja turvallisuuspalveluiden uudistamista.

Ennen helmikuuta 2022 Kozak vastasi Kremlin yhteyksistä Ukrainalta miehitettyihin Luhanskin ja Donetskin nukketasavaltoihin. Venäjän televisiossa 21. helmikuuta esitetyssä turvallisuusneuvoston kokouksessa oli tarkoitus päättää näiden ”kansantasavaltojen” tunnustamisesta. Kozak arvosteli kyllä puheenvuorossaan Ukrainan johtoa, mutta pyysi Putinilta lupaa vastata kysymykseen siitä, tulisiko ”kansantasavallat” tunnustaa. Agentstvon mukaan varsinaisesta lähetyksestä leikattiin pois Kozakin vastaus.

Julkaisun lähteiden mukaan helmikuun 2022 jälkeen Kozak syrjäytettiin pois kaikesta Ukrainaan liittyvästä. Hänelle annettiin tehtäväksi Moldovan ja Venäjän Georgialta miehittämän Abhasian ”ohjaus”, mutta ensimmäisessä venäläismieliset hävisivät ja jälkimmäisessä puhkesi sisäinen kriisi. Pian nämä alueet siirrettiin Sergei Kirijenkon hoidettavaksi. Kozak piti asemansa, mutta käytännössä menetti työtehtävänsä.

Alkujaan ukrainalainen Kozak

Kozak syntyi kolhoosiviljelijöiden perheeseen Vinnytsjan lähellä Kirovohradin alueella läntisessä Ukrainan SNT:ssa. Asepalveluksensa hän suoritti sotilastiedustelun GRU:n erikoisjoukoissa, minkä jälkeen hän pääsi opiskelemaan lakia Leningradin valtionyliopistoon.

Hän toimi 1980-luvulla Leningradissa syyttäjänä läheisissä yhteyksissä KGB:n kanssa. Täten Kozak lasketaan kuuluvan silovikeihin eli Putinin hallinnon ytimen muodostavaan turvallisuuspalvelutaustaiseen hallintoluokkaan.

Kozakin akateeminen ohjaaja Anatoli Sobtšak otti suojattinsa 1990-luvulla mukaan Pietarin kaupunginhallintoon, jossa Kozak ystävystyi Putinin kanssa. Kun Putinista tuli pääministeri ja pian vt. presidentti vuonna 1999, hän nimitti Kozakin henkilöstöpäällikökseen. Tuosta lähtien Kozak oli eri asemissa Putinin presidentinhallinnossa. Hallinnon jäsenenä Kozak ja hänen perheensä on rikastunut valtavasti.

Eronsa jälkeen Kozak ei ole saanut mitään uutta tehtävää.