Paljastuiko Vladimir Putinin Ukraina-suunnitelma? Pekka Toveri: Antaisi Euroopalle aikaa toimia

Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri pitää mediaväitteitä Moskovan tulevien vuosien sotasuunnitelmasta uskottavina..

Saksalaislehti Bild kertoi Venäjällä olevan sotasuunnitelma kolmeksi vuodeksi eteenpäin Tarkoituksena on vallata laajoja alueita Ukrainalta. Lehti on julkaissut alla näkyvän karttakuvan, jonka väitetään näyttävän Venäjän lähivuosina kaavailemia valloituksia.

Kartan perusteella Venäjä yrittäisi ulottaa hallintansa tulevina vuosina isoon osaan Dniprosta Harkovasta ja Zaporizzjasta.

Lännelle Kremlistä annetut signaalit halusta neuvotella ovat jutun mukaan silkkaa ajanpeluuta. Tätä mieltä ovat olleet myös useimmat asiantuntijat.

Mediaväitteiden kerrotaan perustuvan tiedustelutietoihin, jotka saksalaislehti on saanut.

– Mielenkiintoinen näkemys. Kuulostaa hyvinkin mahdolliselta pohdinnalta Kremlissä. Hiljalleen kuluttaminen ja valtaaminen sopii paremmin Venäjä kykyihin kuin ”salamasota”, Pekka Toveri kommentoi suunnitelmaa X-viestipalvelussa.

Hänen mukaansa tällainen taktiikkaa antaisi kuitenkin Euroopalle aikaa toimia, mikäli toimiin vain ryhdytään.

BILD: Russia is going to fight against Ukraine until 2026, the Kremlin plans to capture Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia. pic.twitter.com/Sws7FuUkjI

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2023