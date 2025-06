Palestiina-aktivistit iskivät tukikohtaan, vahingoittivat sotilaskoneita

Palestiinaa tukeva aktivistiryhmä Palestine Action iski Ison-Britannian ilmavoimien Brize Nortonin lentotukikohtaan ja vahingoitti siellä olleita lentokoneita, kertoo BBC.

Aktivistiryhmä julkaisi perjantaina tilanteesta videon, jossa yksi ryhmän jäsenistä ajaa skootterilla Airbus Voyager -ilmatankkauskoneen rinnalle ja suihkuttaa punaista maalia koneen moottoriin ja kylkeen. Iskun kohteeksi joutui myös toinen samanlainen lentokone.

Aktivistit kertovat myös vahingoittaneensa koneita sorkkaraudoilla, joskaan tätä ei videota näytetä.

Palestine Actionin mukaan iskun kohteeksi joutuneet koneet ovat toistaiseksi poissa toiminnasta. Iskua he perustelivat Gazan tapahtumilla.

– Israelin hallituksen toimista huolimatta Britannia lähettää maahan sotilaallista rahtia, lentää vakoilukoneilla Gazan yllä ja tankkaa yhdysvaltalaisia ja israelilaisia hävittäjiä, ryhmän tiedotteessa todetaan.

Ilmavoimien pioneerijoukot tutkivat parhaillaan ryhmän aiheuttamia vahinkoja, mutta uskovat, että isku tuskin vaikuttaa ilmavoimien operaatioihin.

Maan pääministeri Keir Startmer kutsui tapausta häpeälliseksi ja vandalismiksi. Puolustusministeriö taas tuomitsi myös tapauksen ja kertoi tutkivansa iskua yhdessä Thames Valleyn poliisilaitoksen kanssa.

Tapaus on kuitenkin herättänyt kysymyksiä tukikohdan turvatoimista.

Brize Nortonin lentotukikohta on Ison-Britannian ilmavoimien tankkaus- ja rahtikoneiden keskus. Tukikohdasta lennetään säännöllisesti Kyproksella sijaitsevaan mutta Britannialle kuuluvaan Akrotirin lentotukikohtaan, josta ilmavoimat ovat taas lentäneet tiedustelulentoja Gazan yllä.

Lisäksi tukikohdasta on lennätetty sotilaallista apua Ukrainaan.

Tukikohtaa ympäröi aita, ja aluetta suojaavat myös valvontakamerat, sensorit ja turvatarkastuspisteet. Alueella partioi myös sotilaita.

Sotilaslähteen mukaan nämä toimet eivät kuitenkaan riitä täysin suojaamaan viiden neliökilometrin kokoista tukikohtaa.

Parlamentin ylähuoneen jäsenen ja entisen merivoimien komentajan Alan Westin mukaan tapaus on äärimmäisen huolestuttava. Hän sanoo iskun olevan ongelmallinen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

– Emme voi sallia tällaista tapahtuvan ollenkaan, West totesi.

Tapaus ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä aiemmin ryhmä on iskenyt Ison-Britannian puolustusteollisuuteen. Vandalismin lisäksi ryhmän jäsenet ovat vainonneet sen kohteiksi joutuneiden yritysten työntekijöitä.

Here's the footage from the recent incident at RAF Brize Norton in which two Voyager aircraft were damaged by spray paint and crowbars by Palestine Action members. These aircraft, despite claims made by the group, aren't involved in Israeli operations. pic.twitter.com/7OnnedZBoV

— UK Defence Journal (@UKDefJournal) June 20, 2025