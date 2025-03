Palestiina-aktivistit tuhoavat Britannian puolustusteollisuutta

Isoa-Britanniaa ja erityisesti sen puolustusteollisuutta koettelee Palestiina Action-ryhmän ilkivalta- ja tuhotyöepidemia, kertoo The Sunday Times. Järjestö on ottanut kohteekseen yritykset, joiden se katsoo tukevan Israelin puolustusvoimia (IDF).

Palestine Action sanoo lehdelle, että sen tarkoituksena on kitkeä ”Israelin asetehtaat Britanniasta”. Vuonna 2020 hyökkäyksiä tehtiin 17, mutta se oli jo kymmenkertaistunut 170 hyökkäykseen vuonna 2024 huolimatta Gazan tulitauosta.

Hyökkäyksistä 148 eli suurin osa on kohdistunut puolustuksen ja tekniikan alan yrityksiä vastaan, kuten Elbit Systems, Ferranti, BAE Systems, Lockheed Martin, Leonardo, Parker Hannifin, Rafael, Retrofonix, Teledyne ja Thales. Toisiksi suurimman ryhmän muodostavat pankit ja rahoituslaitokset, kuten Barclays, BNY Mellon, JP Morgan Chase ja Scotia Bank, joihin on kohdistunut 72 hyökkäystä.

Kolmannen ryhmän muodostavat kokeneet omaisuudenhoitoyritykset, kuten Bell Group, Fisher German, JLL, London Metric ja Mileway Real Estate, joita vastaan on hyökyttä 50 kertaa. Lisäksi kohteina ovat olleet vakuutuslaitokset, keskus- ja paikallishallinnot, kuten ulko-ja puolustusministeriöt sekä paikallisvaltuustot.

Yliopistoista kohteiksi ovat joutuneet Oxford, Cambridge ja Manchester. Palestine Action tuhosi Israelin ensimmäisen presidentin rintapatsaan Manchesterissä ja sotki punaisella maalilla Oxfordin ja Cambridgen historialliset rakennukset.

Vandalisoinnin lisäksi Palestine Action häiriköi ja vainoaa kohdeyritystensä työntekijöitä. Elbitin insinöörien päälle syljetään ja heitä kutsutaan lapsentappajiksi, uhkaillaan, valokuvataan sekä turmellaan työntekijöiden autoja.

– Palestine Action tekee hyökkäyksiään teollisessa mittakaavassa pyrkiessään sabotoimaan Britannian puolustusteollisuutta, terrorisoidessaan työväestöä ja heikentäessään maatamme, totesi Ison-Britannian hallituksen poliittisen väkivallan neuvonantaja lordi Walney.

Palestine Action ammentaa Elokapinasta

Palestine Actionin perustivat vuonna 2020 Richard Barnard (51) ja Huda Ammori (30). Barnard on Extinction Rebellionin eli Elokapinan veteraani ja Huda Ammori on Britannian arabiväestöön kuuluva äärivasemmistolainen aktivisti, joka on isänsä puolelta Palestiinasta ja äitinsä puolelta Irakista.

Uuden järjestön toimijat värvättiin pääasiassa Extinction Rebellionin järjestöverkostosta. Toimintamalli kopioitiin Elokapinalta: maalilla sotkeminen ja kahliutuminen yritysten portteihin.

Ensimmäinen hyökkäys tehtiin torstaina 30. heinäkuuta Elbit Systemsia vastaan, joka on israelilaisomisteinen. Päärakennus sotkettiin vihreällä maalilla ja graffiteilla, joissa vaadittiin yrityksen sulkemista.

Seuraavana päivänä neljä aktivistia valloitti toimistotiloja ja tehtaita. Palestine Action väittää Elbitin tuottavan drooneja Israelin puolustusvoimien (IDF) käyttöön Gazassa. Elbitin mukaan tämä on vale, koska se toimii lisenssisopimuksella, joka ei mahdollista brittiläisen tytäryhtiön tuotannon toimittamista IDF:lle.

Elbit tuottaa myös pimeänäkölaitteita brittien erikoisjoukoille ja huipputeknisiä tutkajärjestelmiä kuninkaalliselle laivastolle. Myös muut Elbitiin kytkeytyvät yritykset ovat kärsineet. Kun kiinteistöyhtiö Fisher German ei suostunut häätämään Elbitiä tiloistaan Birminghamin toimistonsa vandalisoinnin jälkeen, hyökättiin yritystä vastaan vielä 13 kertaa.

Gazan sota kiihdytti toimintaa

Israelin sotatoimet Hamasia vastaan Gazassa lisäsivät Palestine Actionin jäsenmäärää. Vuonna 2024 järjestö kiihdytti iskujaan ja omaksui solupohjaisen toimintamallin. Internetissä julkaistiin maanalaisen toiminnan käsikirja (”Underground Manual”), jossa rohkaistiin luomaan 3–5 hengen soluja.

Lontoossa ja muissa suurissa brittikaupungeissa järjestetyissä järjestön koulutuksissa opetettiin käyttämään tehokkaasti lekaa. Samalla toiminta muuttui yhä väkivaltaisemmaksi.

Eräänä joulukuisena aamuna 2022 taiteen maisteri ja taidegalleriatyöntekijä Ruth Hogg (40), taitelija ja entisen sosiaalityöntekijä Susan Bagshaw (55), hoitaja Morwenna Grey (41) ja muusikko Tristan Dixon aiheuttivat 1,2 miljoonan punnan tappiot eräällä pienelle 64 työntekijän Teledyne Labtech-yritykselle.

Nämä neljä Palestine Action-solun naista hajottivat lekalla pelästyneiden työntekijöiden edessä tietokoneita, näyttöjä ja huonekaluja. Lisäksi he käyttivät savukranaatteja ja jauhesammuttimia suojanaan. Katto porattiin reikiä täyteen ja ikkunat hajotettiin. Kiinni saadut tekijät väittivät katuvansa tekoaan ja saivat vankilatuomion, mutta heidän esimerkkiään on sittemmin jatkettu.

Kesäkuussa 2024 Palestine Action tunkeutui pienen brittiläisen Grid-yrityksen tiloihin. Yritys valmistaa kannettavia tietokoneita, joita voidaan käyttää vaikeissa olosuhteissa. Yrityksen sotilasohjelmístot tuhottiin. Palestine Action väitti Gridin olevan Elbitin alihankkija, mutta yrityksen mukaan aktivistit eivät tienneet mitä yritys tekee. Grid kertoi toimittavansa tietokoneita Britannian puolustusvoimille eikä Israel edes käytä sen tuotteita.

Elokuussa 2024 Palestine Action aiheutti Bristolissa miljoonan punnan vahingot, mikä johti 16 pidätykseen. Toimintaryhmä murskasi yrityksen portit vanginkuljetusautolla ja aloitti lekaa käyttämällä tuhotyönsä yrityksen tiloissa. Lisäksi kaksi poliisia ja vartija loukkaantuivat. Myös muissa hyökkäyksissä on käytetty pakettiautoa muurinmurtajana.

Viimeisimpänä helmikuussa 2025 Palestine Action- aktivistit tunkeutuivat Buckinhamshiressa maailman johtavan heittoistuinten tuottajan Martin-Bakerin tiloihin. Jälleen yritystilat tuhottiin lekoin ja sorkkaraudoin sekä sotkettiin oranssilla värillä. Yrityksellä on asiakkaita 81 maassa ja se valmistaa Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAF:in Typhoon-hävittäjien lentoistuimet. Palestine Action väitti myöhemmin Israelin F-35-hävittäjien käyttävän yrityksen heittoistumia.

Terrorisminvastainen lainsäädäntö käytössä

Britannian oikeuslaitos on antanut 118 tuomiota Palestine Action- aktivisteille, joista 33 on todettu syyttömiksi ja 24 odottaa oikeudenkäyntiään tänä vuonna. Yleensä aktivistit saavat syytteet omaisuus-, väkivalta-, ilkivalta- ja murtorikoksista. Pidätyksiä on tehty myös järjestäytyneeseen rikollisjärjestöön kuulumisen ja terrorisminvastaisen lainsäädännön perusteella.

Palestine Actionin toinen perustajista Richard Barnard on saanut syytteen tuen ilmaisusta terroristijärjestölle kahdessa puheessaan viime vuonna ja yllyttämisestä omaisuuden tuhoamiseen.

Lordi Walney on suositellut raportissaan hallitusta luomaan uusia oikeudellisia puitteita Palestine Action kaltaisen toiminnan estämiseksi.

– Suosittelen varainkeruun ja viestinnän kieltämistä järjestöiltä, jotka käyttävät väkivaltaa tavoitteissaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun laittomuudet ovat kohdistettu Britannian kansallisesti tärkeitä osa-alueita, kuten puolustusteollisuutta vastaan.

Palestine Action taas syyttää valtion käyttävän terrorisminvastaista lainsäädäntöä ”voimistaakseen heidän pelottelukampanjaansa Palestine Actionia vastaan ja käyttääkseen valtaansa väärin suojatakseen ulkomaisen kansanmurhaavan entiteetin [Israelin] sotilaallista varustamista.”