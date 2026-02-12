Paleface esilukee sotilasvalan alokkaille

Panssariprikaatissa alkuvuonna palveluksensa aloittaneet alokkaat vannovat torstaina sotilasvalansa tai sotilasvakuutuksensa Parolannummella.



Tänä vuonna sotilasvalan alokkaille esilukee muusikko ja rap-artisti Karri Miettinen, joka tunnetaan taiteilijanimellä Paleface.

Sotilasvalan vastaanottaa Panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä. Paraatijoukkoja komentaa Panssariprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Kai Naumanen. Kenttähartauden toimittaa sotilaspastori Pasi Hakkarainen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sotilasvala on varusmiehen alokasajan päätteeksi vannoma juhlallinen lupaus puolustaa isänmaata. Se annetaan Jumalaan vedoten, kun taas uskonnoton vaihtoehto on sotilasvakuutus. Sotilasvalan esilukijaksi kutsutaan usein suomalainen vaikuttaja, yhteiskunnallinen päättäjä tai tunnettu henkilö.

Rauhanmiehenä tunnettu Karri ”Paleface” Miettinen osallistui valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille viime syksynä. Kyseessä on Puolustusvoimien toteuttama koulutus, johon kutsutaan yhteiskunnan avainrooleissa toimivia johtajia, poliitikkoja ja vaikuttajia.

Reservin korpraali Miettinen kertoo Apu-lehdelle kokevansa, että hänen roolinsa maanpuolustuskurssilla oli esittää rakentavasti kysymyksiä, joita muut eivät halunneet esittää.



– Mun tehtäväksi jäi vaikkapa kysyä, mitä tapahtuisi Israelista ostetun Daavidin lingon huollolle, jos kansainvälinen yhteisö kääntyisikin laajemmin Israelia vastaan ja asettaisi sille talouspakotteita. Kysymystä pidettiin hyvänä, mutta vastausta ei osattu antaa, hän kertoo Apu-lehden haastattelussa.



Keskusteluja hän kuvailee hyviksi.



– Meillä hipeillä on helposti mielessä haukka vastaan kyyhky -asetelma, mutta oli hyvä havaita, kuinka humaaneja, sivistyneitä ja monimuotoisen maailmankuvan omaavia ihmisiä korkean tason sotilashenkilöt ovat, Miettinen toteaa.

Sotilasvala ja sotilasvakuutus sanasta sanaan

Sotilasvala vannotaan ja sotilasvakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Mainos - sisältö jatkuu alla

”Minä N. N. lupaan ja vakuutan



Valassa : kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,

Vakuutuksessa : kunniani ja omantuntoni kautta,



olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.



Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.



Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.



Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.



Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.



Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.”



