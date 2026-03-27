Ilmavoimien hävittäjät partioivat itäisen Suomenlahden yllä

Puolustusvoimat on tehostanut alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen toimenpiteitä Ukrainan Venäjälle Suomenlahden itäosiin toteuttamien drooni-iskujen aikana.
Ukraina on iskenyt viime päivinä toistuvasti lennokeilla Pietarin lähialueille, muun muassa Laukaansuun (Ust-Luga) ja Koiviston (Primorsk) satama-alueille.
Puolustusvoimat kertoo tiedotteessa seuraavansa yhdessä liittolaisten kanssa Suomen lähialueen tapahtumia tarkasti.
– Meillä on reaaliaikainen tilannekuva lähiympäristömme sotilaallisesta toiminnasta ja säätelemme omaa valmiuttamme tarpeen mukaisesti.
Puolustusvoimat on varautunut miehittämättömien ilma-aluksien torjuntaan osana monikerroksista ilmapuolustusjärjestelmää. Puolustusvoimilla on kyky torjua Suomen ilmatilaan tarkoituksellisesti tai tahattomasti luvatta tulevat miehittämättömät ilma-alukset.
Vallitsevassa tilanteessa toiminta näkyy erityisesti Kaakkois-Suomen ja itäisen Suomenlahden alueella ilmavoimien hävittäjien sekä merivoimien valmiusalusten tehtävinä.