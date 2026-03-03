”Palaako Antti Lindtman sosialistisemmalle linjalle?” – Erkki Tuomioja tyrmää sinipunan

Ex-ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) mukaan SDP:n pitäisi linjata jo ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja, ettei kokoomusta kelpuuteta samaan hallitukseen. SDP-vaikuttaja nosti asian esille ensin Facebook-päivityksessään.

– On vaikea nähdä, että me pääsisimme talouspolitiikassa ja yhteiskuntapolitiikassa mitenkään samoille linjoille, Tuomioja sanoo Iltalehdelle.

Tuomiojan mukaan SDP:n sisällä toivottaisiin nykyistä kriittisempiä äänenpainoja kokoomuksesta. Erityisesti hiertää velkajarru, johon puolue sitoutui. Lisäksi puolueen keskusteluilmapiirissä on ongelmia. Tuomiojan mielestä yksimielisyyttä asioihin haetaan vähän pakonomaisestikin.

Tuomioja jatkaa, että ”pelkoa on”, että SDP puheenjohtajansa Antti Lindtmanin johdolla painelee kohti sinipunaa.

– Puolue menettää ehkä oman ohjelmansa ja itsekunnioituksen, sanoo Tuomioja, joka haluaisi SDP:n kanssa hallitukseen vihreät ja vasemmistoliiton, ja kyseeseen tulisivat ehkä myös RKP ja keskusta, kuten Sanna Marinin kaudella.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti kommentoi Tuomiojan ulostuloa.

– Yksi SDP:n keskeisistä aatteellisista vaikuttajista, Erkki Tuomioja, haluaa sulkea kokoomuksen ulos hallitusyhteistyöstä.

– Kuulisin mielelläni, irtisanoutuuko Antti Lindtman Tuomiojan näkemyksistä vai palaako puolueensa sosialistisemmalle YYA-linjalle? Sammallahti kysyy.