Pakotteet vuotavat – Moskovan kaupat täyttyvät eurooppalaisista luksustuotteista

Moskovassa ei ole vaikeaa löytää eurooppalaisia luksustuotteita niille asetetuista pakotteista huolimatta, kertoo Financial Times. Tuotteista pitää kuitenkin maksaa tuplasti enemmän kuin EU-alueella.
Kuuluisan Tsum-tavaratalon nettikatalogia selatessa voisi luulla, että pakotteista ei ole tietoakaan. Valikoimasta löytyy Burberrya, Guccia, Bottega Veneta ja Yves Saint Laurentia. Pelkästään Dolce & Gabbanan tuotteita on saatavilla 4 000 erilaista.
Tilanne on hämmentävä, sillä virallisesti Venäjälle ei saisi viedä EU-alueelta yli 300 euron arvoisia luksustuotteita lainkaan. Pakotelistalle ovat päätyneet muun muassa tryffelit, kaviaari, puhdasveriset hevoset, shampanja, urheilutuotteet, vaatteet ja matkalaukut.
Moskovassa ei kuitenkaan ole pulaa näistä tuotteista.
– Tämä on eräänlainen avoin salaisuus, tiivistää eräs anonyymiksi jäävä milanolainen toimitusjohtaja.
Miten luksustavarat sitten päätyvät moskovalaistavaratalojen hyllyille? Vastaus on kolmansien maiden kautta. Tavaroita myydään ensin pakotteiden ulottumattomiin Arabiemiraatteihin, Kiinaan ja Turkkiin, josta ne sitten viedään edelleen Venäjälle.
Tällainen kiertoreitti kuitenkin maksaa.
Financial Timesin selvityksen mukaan keskimääräinen luksustuote maksaa EU:ssa 1 229 euroa, mutta Moskovassa samasta tuotteesta joutuu pulittamaan jopa 2 626 euroa.
Hinnat vaihtelivat myös tuotteittain. Luksuskello kustantaa 17 700 euroa EU:ssa ja 33 100 euroa Moskovassa. Käsilaukku taas maksaa 1 900 euroa EU:ssa, mutta jopa 5 200 euroa Moskovassa.
Virallisesti pakotteiden 300 euron raja koskee tukkuhintaa. Myyntihintana se tarkoittaa noin 1 000-1 200 euroa. Luksusyhtiö Brunello Cucinellin toimitusjohtaja Luca Lisandroni kertoikin syyskuussa, että yritys jatkaa Moskovan tavaratalon hyllyjen täyttämistä EU:n pakotteiden rajoissa.
Pelkästään Dolce & Gabbana vei vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 miljoonan dollarin edestä tavaraa Venäjälle. Tsum-tavaratalo listaa verkkosivuillaan yhtiön viralliseksi toimittajakseen. Tulli-ilmoitusten mukaan kaikki viedyt tuotteet olivat alle 300 euron arvoisia.
Halvemmat tuotteet saa siis viedä Venäjälle suoraan. Kalliimmat kierrätetään muiden maiden kautta.
Pakotteiden alaisten tuotteiden maahantuonnista onkin tullut hyvää bisnestä.
Moskovalainen logistiikkafirma Global Style Import mainosti hiljattain auttavansa asiakkaita pääsemään käsiksi uusimpiin tyyleihin ja trendeihin eri puolilta maailmaa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yritys toi Venäjälle 1,7 miljoonan dollarin arvosta Dolce & Gabbanaa Arabiemiraattien ja Turkin kautta.
Tuontituotteiden hinta oli huomattavasti 300 euron rajan yläpuolella.
Näyttää siltä, että vienti kolmansien maiden kautta on EU-pakotteiden Akilleen kantapää. Nähtäväksi jää, saadaanko ilmiötä kuriin, vai pääsevätkö moskovalaiset nauttimaan länsimaisista luksustuotteista jatkossakin.