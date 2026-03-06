Pakolaisten vyöry Eurooppaan huolestuttaa meppejä

Israelin ja Yhdysvaltain iskut Iraniin ja Lähi-idässä leimahtaneet levottomuudet voivat johtaa uuteen pakolaisaaltoon Eurooppaan, europarlamentaarikot varoittivat etätapaamisessa toimittajien kanssa.

– Riski uudesta pakolaisaallosta on huomattava, totesi Eero Heinäluoma (sd.)

Vastaavaa nähtiin hieman yli kymmenen vuotta sitten, kun ihmiset lähtivät Syyriasta ja Irakista Eurooppaan. Nyt Eurooppa on kuitenkin Heinäluoman mukaan varautunut paremmin uudistamalla maahanmuutto- ja pakolaislainsäädäntöä.

– Meillä on paremmat systeemit ja kokemusta sieltä yli kymmenen vuoden takaa, hän sanoi.

Heinäluoman mielestä tilanteen rauhoittamisen on oltava EU:n ykkösprioriteetti lähiviikkojen aikana.

Merja Kyllönen (vas.) huomautti, että mahdollisten lähtijöiden määrä voi olla valtava, koska Iran on väestöltään täysin eri kokoluokkaa kuin esimerkiksi Syyria. Iranissa on noin 90 miljoonaa asukasta, kun Syyriassa väkiluku oli pakolaiskriisin aikaan noin 22 miljoonaa.

– Ehkä yksi isoin kysymys tässä kokonaisuudessa on, millä tavalla Iranin sisäinen tilanne lähtee kehittymään ja lähteekö eskalaatio laajenemaan naapurimaihin. Silloin tästä voi tulla kyllä todella iso kysymys, Kyllönen sanoi.

Heinäluoman mainitsemat maahanmuuttopolitiikan tiukennukset sallivat esimerkiksi palautuskeskukset EU:n ulkopuolella. Tästä huolensa esitti Aura Salla (kok.).

– Iso huoleni ihmisoikeusnäkökulmasta on, että jos lähdetään rakentamaan EU:n ulkopuolisia vastaanottokeskuksia, niin miten niissä toteutuvat ihmisoikeudet. Toinen asia on se, ettemme hyväksikäytä maita, jotka ovat taloudellisesti heikommassa asemassa, hän sanoi.

Maria Ohisalo (vihr.) sanoi, että keskuksissa on ”valtavia ihmisoikeusriskejä”.

– Voi olla, että näille ihmisille ei koskaan tarjoudu oikeaa mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, mikä kuitenkin kuuluu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tässä täytyy olla tarkkana ja tiukkana, että EU aidosti toimii omien arvojensa mukaan, hän sanoi.