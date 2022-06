Päivi Räsänen: Pridessä ei ole kysymys vähemmistön ihmisoikeuksista

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan Pride-ilmiössä ei ole kysymys vähemmistön ihmisoikeuksista, vaan seksuaalipoliittisesta ideologiasta. Hänen mukaansa Pride-tapahtuma kertoo olevansa ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon asialla.

– Nämä ovat hyviä, luovuttamattomia arvoja, jotka nousevat kristillisestä ihmiskuvasta. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja on siksi yhtä arvokas. Jokainen ihminen, missä tahansa vähemmistössä tai enemmistössä, on Jeesukselle rakas. Ihmisarvoa on tärkeää puolustaa, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Pride-tapahtumassa kyse on todellisuudessa kuitenkin hänen mukaansa poissulkevasta poliittisesta kampanjasta luonnontieteellisiä tosiasioita ja Raamatusta nousevaa kristillistä ihmiskuvaa vastaan. Räsäsen mukaan ihmisoikeuksia käytetään Pridessä savuverhona, jonka takana ovat biologiselle todellisuudelle vieraat lakihankkeet.

– Pride-ideologian tavoitteena on murtaa ihmiskunnan historian ja jatkuvuuden perusta, lapsen oikeus äitiinsä ja isäänsä sekä omaan synnynnäiseen sukupuoleensa.

Vaarallisinta Räsäsen mukaan on, että pride-ideologia kaventaa merkittävästi sanan- ja uskonnonvapautta, jotka myös ovat perus- ja ihmisoikeuksia. Hänen mukaansa tosiasiat pitää pystyä sanomaan ja kuulemaan julkisuudessa ilman vaientamista tai ”cancel-painostusta”.

– Toisinajattelijat, vaikkapa Raamatun ihmiskuvaan tai sukupuolen käsityksessään luonnontieteeseen nojautuvat, leimataan foobikoiksi tai vihaajiksi. Tällainen ei ole suvaitsevaisuutta vaan tämän ajan ideologista totalitarismia.

Räsäseen kohdistuneet syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaatuivat keväällä käräjäoikeudessa. Käsittely on kuitenkin jatkumassa hovioikeudessa syyttäjän saatua jatkokäsittelyluvan.

– Käräjäoikeudesta tuli vapauttava päätös, mutta käsittely etenee syyttäjän valitettua hovioikeuteen. Seison sanojeni takana, Räsänen sanoo.