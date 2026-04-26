”Painajainen” – Näin Hormuzinsalmi voidaan raivata miinoista

Hormuzinsalmen miinanraivaus tulee olemaan hidasta ja riskialtista, arvioivat asiantuntijat Financial Timesille.

Vaikka miinoja olisi vähänkin, ne pakottavat laajaan ja varovaiseen etsintään. Turvallisen kulkureitin avaaminen voi kestää viikoista kuukausiin. Raivausoperaatio on myös altis hyökkäyksille.

Miinojen määrä ja sijainti ovat epäselviä. Vain Iran tietää todellisen määrän. Iranilla uskotaan olleen ennen sotaa varastossa jopa 6000 miinaa.

Miinat voivat olla kelluvia kontaktimiinoja tai merenpohjaan piilotettuja “älykkäitä” miinoja. Niitä on voitu naamioida kiviksi tai hautautua merenpohjaan.

– Tämä on painajaismainen skenaario, sanoi Kevin Eyer, entinen koulutusjohtaja Yhdysvaltain laivaston miinanraivaus- ja sukellusveneiden vastaisessa sodankäynnissä.

Eyerin arvion mukaan turvallinen kulkureitti olisi mahdollista avata noin puolessatoista kuukaudessa. Salmen tyhjentäminen kestäisi jopa neljä kuukautta. Ongelmana on epävarmuus.

– Jos he ovat pudottaneet yhden miinan, on oletettava, että he ovat pudottaneet lisää, Eyer arvioi.

Yhdysvaltojen kapasiteetti on rajallinen ja se on vaatinut Euroopalta apua. Euroopalla on yli 100 miinanraivausalusta ja paljon kokemusta, mutta halukkuus osallistua on rajallinen.

Yhdysvalloila on käytössä myös mahdollinen lisäapu: delfiinit. Yhdysvalloilla on koulutettuja miinanetsintädelfiinejä, joita on koulutettu vastaavia operaatioita varten.