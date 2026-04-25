Iranin sota söi ohjusvarastot – Taiwanin puolustus vaarantuu

The New York Timesin raportti kertoo, että Yhdysvallat on kuluttanut tuhansia ohjuksia 28. helmikuuta alkaneessa Iranin sodassaan. Ohjusvarannot ovat huvenneet niin pahasti, ettei maa ole varautunut yhteenottoon Kiinan kanssa Taiwanin suojaamiseksi.
Tähän mennessä aseita on viety eri puolilta maailmaa käytettäväksi Irania vastaan. Asiantuntijat toteavat, että maa on nyt vähemmän valmis mahdolliseen konfliktiin Venäjää tai Kiina vastaan.
Yhdysvallat on käyttänyt 1 100 pitkän kantaman häiveristeilyohjusta eli lähes kaikki, mitä sillä on ollut varastossaan. Tämä tarkoittaa, että maa on laukaissut yli 1000 Tomahawk-risteilyohjusta. Yhdysvallat tuottaa noin 100 Tomahaw-ohjusta vuodessa, joten nykyisellä tuotantotahdilla varantojen palauttaminen kestäisi 10 vuotta.
Lisäksi alle kahdessa kuukaudessa Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt yli 1200 Patriot-torjuntaohjusta. Kyseinen ohjus on yksi kalleimmista amerikkalaisaseista maksaen 4 miljoonaa dollaria kappaleelta. Lisäksi maa on käyttänyt 1000 kappaletta Precision Strike- ja ATACSM-ohjuksia, kertovat viranomaislähteet lehdelle.
Iranin halpalennokkeja torjuttu kalliilla ohjuksilla
Yhdysvallat on Iranin sodassaan luottanut huippukallisiin ja kehittyneisiin järjestelmiin torjuessaan Iranin halpoja Shahed-lennokkien kaltaisia ilmauhkia. Lisäksi useita eri torjuntajärjestelmiä on käytetty yhden 35 000 dollaria maksavan Shahed-lennokin torjumiseen.
Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ei ole kertonut, paljonko se käytti 38 sotapäivän aikana, mutta kertoo asevoimien osuneen yli 13 000 kohteeseen. Viranomaiset huomauttavat, että luvun alle peittyy se, että yleensä suurempaa kohdetta vastaan isketään useampaan kertaan.
Valkoinen talo on tähän mennessä kieltäytynyt arvioimasta, paljonko sota on tähän mennessä maksanut. Itsenäisten arvioiden mukaan summa sijoittuu 28–35 miljardin dollarin (24–30 miljardin euron) välille.
Päivähinta jäisi tällöin hieman alle miljardin dollarin. Pelkästään kahden ensimmäisen päivän aikana asevoimat kertoo käyttäneensä 5,6 miljardin dollarin edestä eri ammustarvikkeita.
Useiden lähteiden mukaan kulutustahti on ammentanut asevarannot. Strategian ja kansainvälisten suhteiden tutkimuslaitoksen (CSIS) mukaan Yhdysvallat on käyttänyt yli puolet sotaa edeltävistä varannoistaan ainakin neljän sotatarvikkeen osalta, mukaan lukien Tomahawk-ohjukset.
Yhdysvaltojen tulee miettiä, missä se voi enää pitää sotilaallista läsnäoloaan varantojensa ammentamisen jälkeen.
– Nykyisellä tuotantotahdilla aiemman palauttaminen saattaa kestää vuosia, sano puolustusvaliokunnan johtava demokraattisenaattori Jack Reed tällä viikolla.
Yhdysvalloilla on riittävästi ohjuksia nykyisen sodan käymiseen, mutta tulevien vuosien ei.
– Arvioin, että tuotannon laajentaminen kestää vuodesta kahteen, mutta se ei ole tarpeeksi pian, sanoi Samuel Paparo Yhdysvaltojen Indopasifisen alueen joukkojen komentaja amiraali Samuel Paparo sanoi tiistaina senaatin puolustusvaliokunnalle.