Venäjän rautatiet (RŽD) on alati pahenevassa kriisissä – 300 000 käytöstä poistettua junavaunua ruuhkauttavat rataverkkoa, kokonaisia tavarajunia on hylätty kuukausiksi, vetureista ja työntekijöistä on kriittinen pula ja rahtiliikenne on laskenut merkittävästi.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa viitaten uutissivusto Novaja Gazeta Europaan.

Venäjän rautatiet (RŽD) on valtiollinen konserni, joka on ollut vaikeuksissa useiden vuosien ajan. Se kärsii erittäin vakavasta henkilöstöpulasta, ja joidenkin yhtiön osastojen alimiehityksen kerrotaan olevan jopa 60 prosentin tasolla.

RŽD:n ongelmilla on valtava vaikutus Venäjän talouteen. Se käsittelee 47 prosenttia kaikesta Venäjän rahtiliikenteestä. Luku on jopa 87 prosenttia, jos putkistoja ei oteta huomioon. Konserni on elintärkeä sekä taloudelle että Venäjän asevoimille, koska Venäjän tieliikenne ei pysty käsittelemään kaikkea rautateitse kuljetettavaa rahtia.

Novaja Gazeta Europa perehtyi RŽD:n kiihtyvään alamäkeen. Selvityksen mukaan rataverkon rahtiliikenne oli vuonna 2024 kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuonna 2021, mikä on pahin lasku sitten vuoden 2009 globaalin talouskriisin.

RŽD:n rahtimäärien lasku on nyt jatkunut 20 peräkkäistä kuukautta ja näyttää kiihtyvän. Se on jo laskenut seitsemän prosenttia pelkästään vuoden 2025 viiden ensimmäisen kuukauden aikana.

Pakotteet iskivät aluksi voimakkaasti erityisesti kahteen lastikategoriaan: vientiraaka-aineisiin sekä Venäjältä vuonna 2022 poistuneiden länsimaisten yritysten tuotteisiin.

Myös pakotteiden ulkopuolisten rahtien määrät laskivat kansainvälisten maksujen suorittamiseen ja vastaanottamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Sotilasrahdin määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2022 lähtien, mutta sillä ei voida alkuunkaan korvata muiden tavaroiden aiheuttamia tappioita. Lisäksi asevoimat on asetettu etusijalle, ja muut rahtikuljetukset ovat siirtyneet maanteille.

Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota on muuttanut merkittävästi RŽD:n toimintamallia. Pakotteet ovat lopettaneet suurimman osan Venäjän kaupasta Euroopan kanssa. Ukrainan toistuvat hyökkäykset johtavat siihen, että Venäjän Mustanmeren satamiin seilaa vähemmän aluksia. Suurin osa länteen suuntautuvasta rautateiden tavaraliikenteestä menee nyt asevoimille.

RŽD kärsii myös kroonisesta kuljettaja- ja muusta henkilöstöpulasta. Yhden päivän aikana perutaan 200 junaa, koska yhtiöltä puuttuu 2 500 kuljettajaa ja noin 3 000 veturimiehistön jäsentä. Alhaisten palkkojen ja huonojen työolojen vuoksi monet ovat liittyneet paremmin palkattuun armeijaan.

Myös vetureista on yhä enemmän pulaa. Niitä ei valmisteta tarpeeksi käytöstä pois jäävien korvaamiseksi.

Työntekijä- ja veturipulan vuoksi 300 000 vaunua – viidennes RŽD:n koko kalustosta – on poistunut käytöstä.

Vaikka RŽD investoi voimakkaasti, suuri osa rahoista on tiettävästi varastettu tai käytetty vääriin asioihin.