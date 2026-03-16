Pääsiäinen muuttaa Kelan tukien maksupäiviä

Pääsiäisen pyhät tuovat muutoksia Kelan asiakaspalvelun aukioloaikoihin sekä etuuksien hakemisen ja maksamisen aikatauluihin. Kela kertoo muutoksista tiedotteessa.

Pääsiäinen aikaistaa työttömyysajan ilmoituspäiviä ja työttömyystuen maksupäiviä. Huhtikuun toimeentulotuki ehtii tilille ennen pääsiäistä, jos hakemus ja liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 20.3.2026. Kiirastorstaina Kela palvelee asiakkaita klo 13:een asti, ja toimeentulotuen päivystys on avoinna klo 16:een.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 31.3.–1.4.2026 , ilmoituksen voi palauttaa 31.3.2026 ja rahat ovat tilillä aikaisintaan 2.4.2026. Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 2.4.2026, ilmoituksen voi palauttaa 1.4.2026 ja rahat ovat tilillä aikaisintaan 7.4.2026.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 3.–5.4.2026, ilmoituksen voi palauttaa 2.4.2026, jolloin rahat ovat tilillä aikaisintaan 8.4.2026.

Kelan mukaan ilmoitus kannattaa tehdä Omakelassa jo palautuspäivän aamuna, jotta se ehditään käsitellä mahdollisimman pian.

Pääsiäisen vaikutus toimeentulotuen hakemiseen

Huhtikuun toimeentulotukien viimeinen maksupäivä ennen pääsiäistä on torstaina 2.4.2026. Tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 20.3.2026.

Kiirastorstaina Kelalla on kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoille päivystys puhelinpalvelussa ja osassa palvelupisteitä klo 16:een asti. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi se, että asiakas tarvitsee akuutisti maksusitoumuksen lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin.

Kelan aukioloaikojen ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa voi olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalipalveluun, joka voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Äkillisessä kriisitilanteessa pyhien aikaan voi olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalipäivystykseen. Yhteystiedot voi tarkistaa Suomi.fi-palvelusta.

Palvelupisteet sulkeutuvat tavallista aiemmin

Kiirastorstaina 2.4.2026 OmaKelan chatti-asiakaspalvelu neuvoo kello 12–13. Etäpalvelu on avoinna kello 9–13. Puhelinpalvelu palvelee kello 9–13, mutta toimeentulotuen palvelunumeroon 020 692 207 voi kiireellisissä tilanteissa soittaa klo 16:een asti. Kelan palvelunumerot löytyvät Kelan verkkosivuilta.

Kiirastorstai vaikuttaa myös avoinna olevien palvelupisteiden aukioloon. Avoinna olevat palvelupisteet menevät kiinni viimeistään klo 13, mutta osa päivystää kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoita varten klo 16:een asti.

Kaikkien palvelupisteiden aukioloajat ja osoitteet voi tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/palvelupisteet.

Vammaisten tulkkauspalvelu on kiirastorstaina avoinna kello 7.30–15 ja etäpalvelu 9–13.

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli Omakelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista kaikkina päivinä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Omakelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kiirastorstaina 2.4.2026 Kelan palvelunumerot yhteistyökumppaneille menevät kiinni viimeistään kello 13. Kiireellisen toimeentulotuen asiakastilanteissa kumppaneita palvellaan kello 16 asti. Lääkärilinja on kiinni kiirastorstaina 2.4. ja pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 7.4.

Kaikki palvelunumerot kumppaneille ovat kiinni 3.–6.4.2026. Kumppanien palvelunumerot ja asiointipalvelut löytyvät Kelan verkkosivuilta.

