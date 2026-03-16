IL: Hyvätuloinen perhe saa Kelalta 4200 euroa kuussa – äiti: “Ilmaista rahaa”

Iltalehti kertoo lapsiperheestä, joka nostaa Kelasta tukia 4 200 eurolla kuukaudessa. Syynä se, että perheessä on kolme alaikäistä ADHD-diagnoosin saanutta lasta. Perhe saa heistä kaikista vammaistukea.

Perhe ei elä pelkästään Kelan etuuksien varassa. Perheen äiti kertoo IL:lle, että päälle tulevat vielä perheenisän 5 200 euron kuukausittaiset palkkatulot. Ne eivät vaikuta perheen nostamiin etuuksiin alentavasti.

Äidin mukaan tukien nostaminen on herättänyt ihmetystä perheen tuttavissa. Monet ihmettelevät, miksi hyvätuloinen perhe nostaa vielä erikseen Kelalta veronmaksajien rahoja. Äidin mielestä asia ei ole niin mustavalkoinen.

– Ei kai kukaan jätä ottamatta ilmaista rahaa, mihin sinulla on kuitenkin oikeus?

Kelan maksamat etuudet rahoitetaan verovaroista.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmää on usein arvosteltu siitä, että se on liian antelias ja jakaa ”ilmaista rahaa” niille, jotka vain ymmärtävät hakea erilaisia etuuksia. Tästä esimerkkinä on Kelan maksama vammaistuki. Sitä voi tietyin edellytyksin saada, jos perheessä on ADHD-diagnoosin saanut lapsi tai nuori. Sitä voi saada muihinkin sairauksiin. Kelan sivujen mukaan haitan täytyy olla olennainen, jotta tukea voidaan myöntää. Tuen saamisen edellytyksenä on sekin, että sairautta tai vammaa hoidetaan asianmukaisesti.

Äiti kertoo hakeneensa lapsille vammaistukea useita kertoja. Hakemusta ei ole kertaakaan hylätty. Tuki myönnetään yleensä määräajaksi, tässä tapauksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tukihakemuksen liitteeksi on toimitettava lääkärinlausunto. Yhteensä perhe on saanut Kelalta vammaistukien muodossa äidin arvion mukaan noin 25 000 euroa.