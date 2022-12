Pääministeri: Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Ukraina voi voittaa sodan

– Venäjän laiton ja julma sota Ukrainaa vastaan, tuhansien ja tuhansien ukrainalaisten sotilaiden ja siviilien tappaminen ja jatkuvat terroriteot edellyttävät vahvaa, lujaa ja maailmanlaajuista vastausta pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi puheessaan Lowy-instituutissa Australian Sydneyssä.

– Kun Venäjä, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, rikkoo YK:n peruskirjaa täysin rankaisematta, jättää huomiotta ja rikkoo kansainvälistä oikeutta ja tekee sotarikoksia, meillä kaikilla on paljon menetettävää – Euroopassa, Intian ja Tyynenmeren alueella ja muualla.

Marin totesi, että energiakriisi, ruokakriisi ja nouseva inflaatio ovat kaikki Venäjän aiheuttamia.

– Tämä talvi tulee olemaan vaikea paitsi Ukrainassa, myös yhteiskunnissamme. Vaikeutemme kuitenkin tulevat ja menevät. Ukrainalaiset taistelevat selviytymisensä ja tulevaisuutensa puolesta vapaana kansana. Meidän on jatkettava tukemme. Ei ole muuta tapaa, Marin sanoi.

Hänen mukaansa meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Ukraina voi voittaa sodan.

– Lopulta tulee rauhan aika. Mutta rauhan on tultava ukrainalaisten ehdoilla. Meidän on tehostettava ponnistelujamme saadaksemme Venäjän johdon ymmärtämään, että sillä on vain hävittävää tästä sodasta – ja se häviää.

Marin kertoi, että EU harkitsee parhaillaan uusia Venäjän vastaisia pakotteita.

– Tämä on yhdeksäs pakotepaketti sitten helmikuun 24. päivän. Tällä kierroksella löydämme todennäköisesti tavan rajoittaa fossiilisten polttoaineiden tuontia Venäjältä entisestään. Suomi vaatii entistä kovempia pakotteita, jotka kattaisivat koko energiasektorin.

Pääministerin mukaan ”meidän on edelleen heikennettävä Venäjän kykyä rahoittaa sotaa”.

– Meidän on tehostettava pakotteita. Meidän olisi myös keskityttävä nykyisten pakotteiden porsaanreikien tukkimiseen ja niiden kiertämisyritysten suisimiseen.