Pääministeri kertoo IS:lle pahimman ja parhaan skenaarionsa Ukrainasta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa Ilta-Sanomissa pahimman skenaarion olevan se, että Ukrainaan ei ole saatu aikaan rauhaa, eikä edes tulitaukoa.

– Ja että kävisi vielä niin, että Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle vähenee. Se tarkoittaisi automaattisesti, että Venäjä pystyisi sotavoimallaan etenemään Ukrainassa ja saavuttamaan tavoitteitaan. Se olisi erittäin vaarallista Euroopalle ja sitä kautta Suomelle.

– Hyvä skenaario on se, että (Donald) Trump saa aikaan rauhan Ukrainaan, jonka Ukrainan kansa voi hyväksyä, eikä (Vladimir) Putin tule ulos voittajana niistä rauhanneuvotteluista. Se, että tämä tilanne ja sota loppuu. Pidän sitä mahdollisena, mutta se edellyttää, että länsi ja Trump on vahvoja niissä neuvotteluissa, eikä Putinille anneta periksi tavalla, jonka Eurooppa löytäisi edestään, Orpo toteaa.

Hänen mukaansa jos rauha tulee ehdoilla, joissa Putin on voittaja, niin silloin Venäjä jatkaa tätä.

– Siksi samaan aikaan, kun tulee rauha, pitää asettaa Venäjälle rajat.

Pääministerin mukaan vaarallinen pitkäkestoinen ajanjakso on päällä joka tapauksessa tulevat vuodet.

– Eihän Venäjä hyökkäyssodan jälkeen pysty mihinkään laajamittaiseen konfliktiin lännen kanssa. Siitä tulee se perspektiivi muutamiin vuosiin, jotka meillä on aikaa vahvistaa Natoa ja puolustusta. Tähän uuteen uhkatilanteeseen on hyvin nyt herätty, Orpo arvioi.

– Se on vaan niin valitettavasti, että sota voidaan välttää vain sillä, että Euroopalla ja Natolla on niin vahva puolustus, että se antaa sen turvan, ettei sitä sotaa edes tule. Venäjä on valitettavasti näyttänyt, että jos se jossain heikkoutta näkee, se jatkaa, hän toteaa.

– Pidäkkeen pitää olla niin vahvaa, että Venäjälle ei tule mieleenkään lähteä kokeilemaan, Orpo sanoo IS:lle.

Vastauksena kysymykseen, voiko Suomi joutua sotaa pääministeri sanoo luottavansa ja uskovansa siihen, että kun puolustuskyky, pidäke, on riittävä suhteessa Venäjään, mihinkään sotaan ei jouduta.

– Euroopassa tullaan käyttämään merkittäviä määriä lisää puolustukseen. Ja se on hyvä Suomen näkökulmasta, Orpo sanoo.

Pääministerillä on sanottavaa myös Ottawan maamiinat kieltävästä sopimuksesta.

– Jos selvitys osoittaa, että se on Suomen puolustuksen kannalta tarpeellista, niin silloin väläytän sitä. Sitten täytyy selvittää kansainvälisen sopimuksen merkitys ja siitä irtaantuminen. Ja sitten vielä on oleellista, että työhön täytyisi sitoa eduskunta ja valiokunnat mukaan tiukasti.