Pääministeri IS:lle: Kimmo Kiljusen puheet ”valitettavaa”, SDP päättää jatkosta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ilta-Sanomille, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Kiljusen aseman arviointi on ensisijaisesti SDP:n, mutta myös eduskunnan asia.

Kiljusen vieraana oli lokakuun lopulla suomenvenäläisiä tukeva Aleksanterinliitto, jolloin kansanedustaja muun muassa sanoi, että itäraja pitää avata, koska sen kiinnipitäminen on ihmisoikeusloukkaus ja arvosteli lakiesitystä venäläisten kiinteistökauppojen kieltämiseksi ”rasistiseksi”.

Tilaisuuden video oli katsottavissa YouTubessa, kunnes se piilotettiin tänään iltapäivällä.

– Valiokuntahan valitse puheenjohtajan, ja se tarkoittaa sitä, että pitää arvioida, nauttiiko valiokunnan puheenjohtaja eduskunnassa luottamusta, Orpo kommentoi Kiljusen puheita.

– On valitettavaa, että näinkin kokeneelle poliitikolle kuin edustaja Kiljunen on, käy tällainen, että puhuu sivu suunsa. Hänen lausuntonsa ja kommenttinsa eivät vastaa Suomen, eduskunnan eikä hallituksen linjaa, Orpo sanoi medialle.

Hänen mukaansa asia on sitä kokoluokkaa, että se tulee ratkaista nopeasti.

– Erityisesti katseet kääntyvät SDP:hen, koska hän on tehtävässä SDP:n mandaatilla.

– Sdp on hyvin selkeästi ilmaissut, että näille [Kiljusen] puheille ei ole katetta eikä luottoa heidän puoleltaan, Orpo sanoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen irtisanoutuivat tänään nopeasti Kiljusen kommenteista.

IS:n mukaan Kiljunen ei saapunut puolueen ryhmäkokoukseen tänään iltapäivällä, jossa asiasta olisi keskusteltu.

Iltalehden mukaan SDP:n eduskuntaryhmän johto on pyytänyt Kiljuselta selvitystä hänen toiminnastaan ja mahdollinen valiokunnan puheenjohtajan vaihtaminen on harkinnassa.

