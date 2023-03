”Pääministeri antaa ymmärtää sellaista mikä ei ole mahdollista”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ihmettelee Kiovassa vierailleen pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheita käytöstä poistuvien Hornet-hävittäjien antamisesta Ukrainalle.

– Pidän tärkeänä, että Ukrainan rinnalla seistään ja maata autetaan taistelussa hyökkääjää vastaan. En kuitenkaan voi ymmärtää sitä, että Marin meni keskusteluissa nostamaan esille maamme ilmavoimien käytössä olevan Hornet-kaluston. Marinin antoi ymmärtää, että Suomi voisi hävittäjäarsenaaliamme antaa Ukrainalle. Näin ei todellakaan ole. Valitettavasti ei ole, kokoomusedustaja kirjoittaa blogissaan.

Timo Heinonen on ollut eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen vuodesta 2019.

– Me tarvitsemme oman maamme uskottavan maanpuolustuksen turvaamiseen olemassa olevan hävittäjäkaluston täysimääräisesti. En voi kovin yksityiskohtiin mennä, mutta sen voin todeta, että ei nykyinen määrä ole sattumaa, hän kirjoittaa.

Suomella on tällä hetkellä 62 Hornet-hävittäjää.

– Nämä koneet tarvitaan omiin parviimme.

Heinonen muistuttaa, että Hornetit poistuvat käytöstä vasta vuoteen 2030 mennessä.

– Eli vaikka olemme nyt tehneet päätöksen korvata käytöstä poistuvat Hornetit 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjällä, niin ei meillä ole mitään turhaa lentokonereserviä eikä sellaista ole edes tulossa, hän kirjoittaa.

– Ensinnäkin ensimmäinen F-35 luovutetaan ilmavoimiemme koulutuskäyttöön Yhdysvalloissa vuonna 2025, ja Suomeen ensimmäiset koneet saapuvat vasta vuoden 2026 loppupuolella. Ja silloin siis vasta saapuu ensimmäiset koneet. Hornetteja tarvitaa siis vielä koko kuluvan vuosikymmen ajan.

Heinonen toteaa, että Hornetit ovat tuolloin myös käyttöikänsä loppupäässä.

– Hornetien rakenteet ovat väsyneet lentotuntien kertyessä, ja tämä vaikuttaa niiden käytettävyyteen ja myös lentoturvallisuuteen.

Koneiden saattaminen turvalliseen käyttökuntoon ei ole hänen mukaansa edes mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa.

– Myös Hornetien niin sanottu tuotetuki on heikkenemässä ja nämä kaikki käytiin muuten huolellisesti läpi, kun teimme ratkaisua ilmavoimien tulevasta kalustosta. Jälleen en yksityiskohtiin voi mennä, mutta arviointi oli huolellinen ja perusteellinen.

Timo Heinosen mielestä pääministerin ei pitäisi tehdä tällaisia avauksia yksin.

– Minusta on kohtuutonta ja epäreilua Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan, että pääministeri Sanna Marin antaa ymmärtää sellaista mikä ei ole mahdollista. Sellaisia lupauksia ei pidä antaa mitä ei ole mahdollista toteuttaa. Ja toisaalta hämmästelen tätä toimintatapaa vielä enemmän siksi, että hän ei näytä olevan keskustellut tästä lainkaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön eikä puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) kanssa. He olisivat osanneet kertoa, että tällaista lupausta ei pidä antaa, sillä sitä ei voida toteuttaa.

Kokoomusedustaja painottaa, että Ukrainan auttamista pitää jatkaa.

– Mutta antamamme avun tulee olla koordinoitua ja suunniteltua. Ukraina kertoo mitä he tarvitsevat – kuten ovat jo yli vuoden ajan tehneet – ja meidän puolustusministeriö puolustusvoimien kanssa katsoo mitä me voimme kokonaisuuksiin antaa, hän kirjoittaa.

– Ja me myös annamme ja annamme myös kovaa rautaa ja tappavaakin kalustoa, mutta teemme sen suunnitellusti ja harkiten. Me emme ole vielä Naton jäseniäkään, ja meillä on vastuulla nyt ja tulevaisuudessakin 1 300 kilometriä itärajaa maata vasten, joka ei kunnioita itsenäisten maiden koskemattomuutta ja itsenäisyyttä. Joka ei noudata edes sodan alkeellisimpiakaan sääntöjä.