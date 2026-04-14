Yli 40 prosenttia nuorista uskoo maailman muuttuvan turvattomammaksi

Kansainvälinen turvallisuustilanne huolestuttaa nuoria aikuisia. Yli 40 prosenttia nuorista arvioi suomalaisten elävän viiden vuoden päästä nykyistä turvattomammassa maailmassa. Nuorten luottamus Suomen puolustuskykyyn on vahvaa, mutta asevelvollisuudessa nähdään kehitettävää tasa-arvon näkökulmasta.

Tulokset käyvät ilmi E2 Tutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, joka tehtiin Puolustusvoimien toimeksiannosta. Tutkimuksessa tarkastellaan 18–30-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten aikuisten näkemyksiä maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta. Tutkimus perustuu marraskuussa 2025 kerättyyn edustavaan kyselyaineistoon sekä täydentäviin yksilö- ja ryhmähaastatteluihin.

Lähes puolet nuorista aikuisista (47 prosenttia) on huolissaan Suomen tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta ja maan ulkopuolelta tulevasta uhasta. Myös tulevaisuus mietityttää: yli 40 prosenttia nuorista arvioi suomalaisten elävän viiden vuoden päästä nykyistä turvattomammassa maailmassa.

Huoli turvallisuudesta korostuu etenkin naisilla, heikossa taloudellisessa tilanteessa olevilla sekä nuorilla, joiden luottamus muihin ihmisiin on vähäistä. Sen sijaan asepalveluksen suorittaneet ja hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevat kokevat tilanteen keskimääräistä useammin vakaaksi.

Nuorten aikuisten maanpuolustustahto on vahvaa. Neljä viidestä (78 prosenttia) ilmoittaa olevansa valmis puolustamaan Suomea mahdollisen aseellisen hyökkäyksen sattuessa joko aseellisesti tai aseettomasti.

Yli 80 prosenttia nuorista luottaa Puolustusvoimien kykyyn puolustaa Suomea sotilaallisia uhkia vastaan. Lisäksi enemmistö nuorista (58 prosenttia) pitää itseään maanpuolustushenkisenä.

Samalla tutkimus osoittaa, että kolme neljästä (75 prosenttia) vastustaa arvopohjansa mukaisesti sotaa ja väkivaltaa. Vastustus on yleistä myös niiden keskuudessa, jotka ovat valmiita puolustamaan Suomea tarvittaessa aseellisesti (68 prosenttia).

Nuorilla aikuisilla on näkemyseroja nykyisen asevelvollisuusmallin tasa-arvoisuudesta. Noin puolet (54 prosenttia) ajattelee, että vain miehiä koskeva asevelvollisuus on tasa-arvon vastainen. Reilu kolmannes (38 prosenttia) on asiasta eri mieltä. Miehet suhtautuvat nykyjärjestelmään hieman naisia kriittisemmin.

Nykyistä asevelvollisuusmallia kannattavat nuoret perustelevat näkemyksiään erityisesti mallin luotettavuudella ja kustannustehokkuudella, perinteisillä sukupuolirooleilla sekä miesten ja naisten fyysisillä eroilla.

Reilu kolmannes (36 prosenttia) nuorista aikuisista ajattelee, että Suomen tulisi käyttää nykyistä enemmän rahaa puolustukseen, vaikka se merkitsisi säästöjä muista julkisista palveluista. Noin puolet (49 prosenttia) on asiasta eri mieltä.

Nuoret hankkivat tietoa maanpuolustukseen liittyvistä asioista ennen kaikkea sosiaalisesta mediasta (49 prosenttia), kotimaisista televisiouutisista (48 prosenttia) ja kotimaisista verkkolehdistä tai painetuista lehdistä (41 prosenttia). Myös keskustelut läheisten kanssa (44 prosenttia) ovat merkittävä tiedonlähde.

Sosiaalisen median rooli korostuu erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä. 18–22-vuotiaista lähes kaksi kolmesta (60 prosenttia) kertoo hankkivansa tietoa somesta, 27–30-vuotiaista vain reilu kolmannes (37 prosenttia).

– Asevelvollisuutta kehitetään jatkuvasti, ja sen on elettävä ajassa. Tutkimus osoittaa minulle sen, että nuorilla on hyvä valmius ja myös avoimuutta arvioida erilaisia uusiakin vaihtoehtoja. Ilahduttavaa on myös se, että heillä näyttää olevan korkea maanpuolustustahto ja vaikka kansainvälinen turvallisuustilanne huolestuttaa, nuoret luottavat Puolustusvoimien kykyyn puolustaa maatamme, sanoo Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Rami Saari tiedotteessa.

Kyselyaineisto kerättiin aikavälillä 14.11.–26.11.2025. Kyselyyn vastasi yli 2000 nuorta aikuista (N=2030). Aineisto on painotettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaavaksi. Aineisto kerättiin Norstatin internetpaneelissa. Tutkimus on tehty Puolustusvoimien toimeksiannosta.