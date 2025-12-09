Pääkaupungin yrityksissä merkkejä suhdanteen paranemisesta

Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät yhä heikoiksi. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi-kyselystä.

Yritysten näkemykset kannattavuudesta, työllisyydestä ja suhdannenäkymistä ovat samalla tasolla kuin elokuussa. Odotukset liikevaihdosta ovat elokuuhun verrattuna aavistuksen heikentyneet.

– Pulssikyselyssä näkyy valitettavasti vain pieniä alakohtaisia merkkejä suhdanteen paranemisesta. Hieman vahvistunutta kysyntää on nähtävissä B2B-palveluissa, joiden markkina tyypillisesti elpyy talouden kääntyessä parempaan suuntaan, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen tiedotteessa.

Positiivisena merkkinä voidaan pitää myös sitä, että kauppakamarin yritysneuvonnassa muutosneuvottelukysymykset ovat hivenen vähentyneet. Tilannekuva on kuitenkin täysin sama kuin kyselyssä: perusliiketoiminta toimii, mutta maltillisesti. Myönteistä on se, että yrityskauppakysymyksiä on tullut enemmän kuin alkuvuonna. Myös kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset ovat edelleen kasvussa.

– Yritysten kasvu edellyttää nyt rohkeita valintoja kohti markkinoita, rahoitusta ja innovaatioita. Kauppakamari kannustaa yrityksiä panostamaan kansainvälistymiseen, TKI-investointeihin, osaamisen uudistamiseen. Vientimahdollisuuksia on – mutta ne on tunnistettava ja rakennettava määrätietoisesti, Lahtinen sanoo.

Kauppakamarin yritysneuvonta auttaa vuosittain noin 10 000 eri kysymyksessä. Palvelua käyttävät pääosin Helsingin seudulla toimivat yritykset.

Helsingin seudun kauppakamari selvitti alueen yritysten näkymiä kolme kuukautta eteenpäin. Kysytyt osa-alueet ovat liikevaihto, kannattavuus, työllisyys ja suhdannenäkymät.

Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 300 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 26. marraskuuta – 3. joulukuuta 2025. Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Edelliset Suhdannepulssit julkaistiin maaliskuussa ja elokuussa. Seuraava Suhdannepulssi julkaistaan maaliskuussa.