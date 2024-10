Pääesikunnan päällikkö vieraili USA:ssa – ”yhteistyö syvenee”

Kenraaliluutnantti Vesa Virtasen ohjelmaan sisältyi vierailuja Naton johtoportaissa Norfolkissa, Virginian kansalliskaartissa, Yhdysvaltojen puolustushaarakomentajien neuvoston johtoesikunnassa Suffolkissa (Joint Staff Suffolk) sekä lentotukialus USS Dwight D. Eisenhowerilla.

Vierailulla liittokunnan transformaatiojohtoportaan johtoesikunnassa (Headquarters Supreme Allied Commander Transformation, HQ SACT) keskustelut painottuivat pidemmän aikavälin suorituskykyjen kehittämistyöhön sekä Naton yhteisrahoitteisiin ohjelmiin. Vierailua isännöi transformaatiojohtoportaan esikuntapäällikkö, vara-amiraali Simon Asquith.

Kesäkuussa valtioneuvosto tiedotti Suomen ja muiden pohjoismaiden siirtymisestä Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan (Joint Force Command Norfolk, JFCNF) alaisuuteen.

Norfolkin johdon kanssa käydyissä keskusteluissa käsiteltiin muun muassa johtoportaan toimintaedellytysten kehittämistä. Johtoportaan vastuut lisääntyvät tulevina vuosina. Suomi tukee Norfolkin esikunnan kasvattamista asettamalla lisää henkilöstöä Norfolkiin.

Tällä hetkellä Suomi toimii vielä Brunssumin yhteisoperaatiojohtoportaan (Joint Force Command Brunssum, JFCBS) alaisuudessa. Kenraaliluutnantti Virtasen vierailua Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaassa isännöi yhteisoperaatiojohtoportaan komentaja, vara-amiraali Douglas G. Perry.

– On hienoa, että Norfolkin toimintaedellytykset kehittyvät suunnitellusti. Suomi jatkaa kasvun tukemista asettamalla organisaatioon henkilöstöä. Norfolkin tuleva rooli Naton pohjoiseen ulottuvuuteen keskittyvänä johtoportaana on tärkeä, minkä vuoksi teemme läheistä yhteistyötä. Samalla jatkamme toistaiseksi tiivistä operatiivisen ja taktisen tason yhteistyötä Brunssumin kanssa, jonka johtovastuulla Suomi tällä hetkellä on, Virtanen sanoo tiedotteessa.

Virginian kansalliskaartin kanssa solmittu kumppanuus näkyy harjoitustoiminnassa

Puolustusvoimien ja Virginian kansalliskaartin (Virginia National Guard, VANG) välinen yhteistyö käynnistyi vuonna 2016. Yhteistyötä vahvistettiin tämän vuoden toukokuussa, kun puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Virginian osavaltion kuvernööri Glen Youngkin allekirjoittavat kumppanuusohjelman aiekirjeen.

Virtasen vierailua Virginian kansalliskaartissa isännöi VANG:n komentaja, kenraalimajuri James W. Ring. Tapaamisen aikana keskusteltiin kumppanuusohjelman mukaisen yhteistoiminnan syventämisestä.

Puolustusvoimien ja Virginian kansalliskaartin välinen harjoitusyhteistyö lisääntyy asteittain tulevina vuosina. Yhteistyö syventää edelleen Suomen ja Yhdysvaltojen välistä vahvaa puolustusyhteistyötä.

– Yhteistyö Virginian kansalliskaartin kanssa tarjoaa molemmille osapuolille paljon hyviä mahdollisuuksia, joita nyt yhdessä kartoitamme. Virginian kansalliskaartilla on lukuisia meille mielenkiintoisia kyvykkyyksiä, kuten viidennen sukupolven F-22 hävittäjät ja vahva kyberosaaminen. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja toiminta laajenee entisestään lähivuosina, Virtanen kuvailee.

Kenraaliluutnantti Virtanen painottaa Suomelle tärkeän liittolaismaan suorituskykyä.

– Oli vaikuttavaa perehtyä lentotukialukseen, jolta voi operoida jopa 70-90 hävittäjää. Tukialusosasto mahdollistaa merkittävän sotilaallisen voiman siirtämisen mihin tahansa maailmassa.

Suomalaisten määrä Norfolkissa kasvaa

Matkan aikana Virtanen tapasi myös Norfolkin alueella palvelevaa suomalaista henkilöstöä ja painotti maailmalle komennettujen suomalaisten merkitystä.

– Sotilaamme Norfolkin alueella tekevät erinomaista ja jopa historiallista työtä isänmaan ja koko liittouman hyväksi. Suomalainen yhteisö Norfolkin alueella kasvaa entisestään. Puolustusvoimille on tärkeää, että maailmalle komennetuilla on hyvät edellytykset tehtäviensä täyttämiseksi. On myös tuettava sitä, että heidän perheenjäsenensä asettuvat sujuvasti uuteen ympäristöön.

Vierailuohjelmaan sisältyi myös käynti Yhdysvaltojen asevoimien Joint Staff Suffolkissa. Vierailulla keskusteltiin yhteistyöstä harjoitustoiminnassa ja doktriinikehityksessä.