Ovatko he Venäjän epäonnisimmat sotilaat? Komentaja hylkäsi ja omat ampuivat

Venäläisen reserviläisjoukon rintamakokemus saattaa olla tähän mennessä tietoon tulleista Ukrainan sotakertomuksista kaikkein karuin. Suositun venäläisten sotilaiden julkaisemia tarinoita kääntävän War Translated Twitter-tilin mukaan kyseessä saattaa hyvinkin olla sodan tähän mennessä epäonnisin venäläisyksikkö.

Serpuhovista Moskovan alueelta liikekannallepanossa sotaan käsketyt miehet lähetettiin sotaan monien muiden reserviläisten tavoin täysin puutteellisin varustein.

– Meitä petettiin alkuun. Koulutusta tai suojaliivejä ei ollut. Vain ammuksia. Miehet ovat nyt järkyttyneitä, koska emme tiedä, mikä varsinainen tehtävämme on, joukon puhemies tilittää alta löytyvällä videolla.

Hän jatkaa, ettei monia ole jäljellä, mutta korostaa, että miehet eivät antautuneet.

Ukrainassa sotilaat tulivat puhujan mukaan heti alkuun komentajiensa hylkäämiksi. Hän kertoo pataljoonankomentajan jakaneen miehet kahteen osastoon. Toinen joukko lähetettiin Makiivkaan. Siellä tappiot olivat raskaita.

– Komppanianpäällikkömme on kadonnut, poliittinen upseerimme on kadonnut, 4. joukkueen apulaispäällikkö on kadonnut. Korkea-arvoisin on nyt 2. komppanian vääpeli, sotilas kertaa tilannetta.

Hän vetoaa videon näkeviin ja pyytää apua.

Seuraavaksi puhuu toinen sotilas. Hän sanoo suoraan ”niin kutsuttujen komentajien” paenneen ensimmäisinä heti kun tykkituli alkoi. Sotilas kertoo upseerien johtaneen miehet metsikköön. Osa miehistä eksyi ja heidät kirjattiin kaatuneiksi. Sitten joukko jäi hajallaan taivasalle.

Tässä vaiheessa kolmas sotilas alkaa ryöpyttää joukon tilannetta.

– Nukuimme metsässä, mudassa, sateessa – lätäköissä. Samassa univormussa. Kaikki ovat läpimärkiä, kaikki ovat sairaana. Ruokaa ei ole.

Sotilas jatkaa kovan onnen reserviläisten joutuneen lopulta niin ukrainalaisten kuin omien venäläistenkin joukkojen tulitukseen.

– Me hädin tuskin selvisimme – [meitä ammuttiin] helikoptereista, kranaatinheittimillä ja tykistöllä.

– Omat sotilaamme ampuivat meitä kaikilla mahdollisilla aseilla. Ja muutkin kuin omat, yksi sotilaista huutaa.

Lopulta miehet haettiin pois etulinjasta ja tuotiin ilman selityksiä videolla näkyville taloille.

– Rakennuksessa ei ole ikkunoita eikä sähköjä. Täällä on kylmä ja meillä ei ole ruokaa. Emme taaskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, eräs sotilaista sanoo.

Hän kertoo miesten olleen yhteydessä sukulaisiinsa Serpuhovissa ja pyytäneen apua ja kyytiä kotiin.

– Tällä hetkellä meillä ei ole komentajia. Yritämme muodostaa komppanian ja johtaa itseämme. Sodanjohto on yksinkertaisesti unohtanut, että olemme olemassa.

Kovan onnen sotilaita on arvosteltu Venäjän sosiaalisessa mediassa sotaa seuraavilla tileillä karkuruudesta. Reserviläisten väitetään hylänneen asemansa Makiivkassa. Tämän taas sanotaan olleen vähällä johtaa rintaman sortumiseen alueella.

Venäjän reserviläisten kovista kohtaloista Ukrainasta on tihkunut viime aikoina runsaasti tietoa julkisuuteen. Liikekannallepanossa sotaan määrätyistä koottuja yksiköitä on lähetetty rintamalle pahimmillaan vain muutamien päivien todellisella koulutuksella ja täysin puutteellisin varustein. Reserviläisjoukkojen on kerrottu kärsineen häkellyttävän kovia tappioita. Rintamalta omin päin vetäytyneitä suuria reserviläisjoukkoja on myös tiettävästi käytännössä hylätty Ukrainaan.

Sotaan määrättyjen omaiset ovat arvostelleet kovin sanoin Kremliä ja Venäjän sodanjohtoa. Itsenäisten venäläismedioiden mukaan sotilaiden vaimoja äitejä on matkustanut rajalle ja jopa Ukrainaan asti hakemaan läheisiään pois sodasta.

Out of all mobiks we've seen so far, these guys from Serpuhkov were definitely born to lose:

a) no armour given

b) abandoned by commanders

c) shelled by own Russian forced

d) not given any food

e) after retreating, placed in a building with no windows.

The list goes on… pic.twitter.com/XNUt57BJ8r

— Dmitri (@wartranslated) November 23, 2022