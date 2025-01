Outoja yksityiskohtia: Liittyykö räjähtänyt Tesla toiseen terroritekoon?

Uudenvuodenpäivänä Yhdysvalloissa tapahtuneesta räjähdyksestä ja terrori-iskusta alkaa paljastua epäilyttäviä yhtäläisyyksiä. Ensin auto ajoi väkijoukkoon New Orleansissa ja muutamaa tuntia myöhemmin Teslan Cybertruck-auto räjähti Las Vegasissa. Varmuutta siitä, miten tapahtumat liittyvät toisiinsa, ei vielä ole.

Räjähtänyt Tesla oli vuokrattu Coloradosta muutamia tunteja ennen kuin se räjähti Trump Towerin edessä Las Vegasissa. Ajoneuvon kuljettaja kuoli ja seitsemän ihmistä loukkaantui räjähdyksessä. Las Vegasin Fox5:n mukaan autosta löytyi bensakanistereita ja ilotulitteita. Ne eivät kuitenkaan räjähtäneet, vaikka poliisin mukaan tämä on ilmeisesti ollut tekijän tarkoitus.

Sekä New Orleansin iskussa käytetty auto että räjähtänyt Cybertruck oli vuokrattu samalta vuokrausyhtiöltä nimeltä Turo. Lisäksi sekä New Orleansin hyökkääjä että Las Vegasin räjähdyksessä kuollut mies olivat ABC Newsin mukaan palvelleet samoihin aikoihin Afganistanissa. Las Vegasin mies oli työskennellyt Yhdysvaltojen asevoimissa 19 vuotta. Nykyinen palveluspaikka oli Saksassa, ja mies oli Yhdysvalloissa lomalla.

NBC Newsin mukaan auton räjähdystä tutkitaan terroritekona. Tekijän motiivista ei ole torstai-iltapäivällä ollut julkisissa lähteissä tietoja. New Orleansin hyökkäyksen motiiviksi epäillään ääri-islamilaista terrorismia, sillä tekijän hallusta löytyi Isisin lippu. Iskussa kuoli 15 ihmistä, kun auto ajoi heidän päälleen Bourbon Streetilla.

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

pic.twitter.com/xOwXImUIgM

— Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) January 1, 2025