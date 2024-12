Ota elektroniset joululahjat turvallisesti käyttöön

Tietoturva on syytä huomioida myös silloin, kun hankkii älyleluja perheen pienimmille. Tietoturvallinen lelu on tehty hyviä käytäntöjä noudattaen. Se suojaa käyttäjänsä tietoja ja estää ulkopuolisten yritykset ottaa lelu haltuun. Valmistajalla on vastuu tehdä lelusta tietoturvallinen, muistuttaa Kyberturvallisuuskeskus.

Älylaitteita voivat olla niin kännykät, tietokoneet, pädit, älykellot kuin älysormukset. Tietyt perusperiaatteet pätevät, vaikka laitteita on useita erilaisia moniin käyttötarkoituksiin.

Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa internetin vaaroista. Jokaista laitetta ei tarvitse kytkeä internetiin, vaikka tuote sen mahdollistaakin.

– Yllä esimerkkinä luetellut tuotteet kannattaa heti käyttöönotossa asettaa lataamaan ja asentamaan päivitykset automaattisesti. Näin vältyt käyttämästä älylaitetta, jonka viimeinen päivitys on vuosien takaa. Uusimmat päivitykset mahdollistavat laitteiden jouhevamman käytön, mutta parantavat myös laitteiden tietoturvaa.

Uuden laitteen käyttöönotto

Lahjan antaja on varmasti miettinyt ennen ostospäätöksen tekemistä, miksi juuri tämä laite on saajalleen sopiva ja tarpeellinen. Seuraavat laitteiden asetukset ja laitteen käytön kannalta tarpeelliset sovellukset ja seikat on syytä miettiä kuntoon.

1. Automatisoi päivitykset

2. Ota käyttöön virustorjuntaohjelma

3. Vaihda oletussalasanat

4. Asenna sovelluksia vain virallisesta sovelluskaupasta

5. Ota käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen

Vanhojen laitteiden käytöstä poistamisen kanssa pitää olla huolellinen. Yllättävän monissa laitteissa on tietosäilöjä, joissa olevia tietoja on hallittava turvallisesti.

Tietokoneiden, kännyköiden ja muistitikkujen lisäksi niitä on esimerkiksi monissa tulostimissa. Osa haastetta on tunnistaa laitteet, joihin on tallentunut suojattavia tietoja.

Onko käytetyn laitteen ostaminen tai myyminen turvallista?

Monet yritykset myyvät käytettyjä älylaitteita, joiden turvallisuus ja toimintakunto on tarkastettu. Yksityiseltä henkilöltä laitetta ostaessa on hyvä noudattaa arkijärkeä ja tavanomaista varovaisuutta.

Myynti tai ostovaiheessa molempien osapuolten henkilöllisyys pitäisi varmistaa mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi.

Alkuperäisiin tehdasasetuksiin palautettu puhelin voidaan turvallisesti ottaa käyttöön ja tietokoneen voi halutessa viedä liikkeeseen tarkastettavaksi ja tyhjennettäväksi turvallisuuden varmistamiseksi.

Laitteet voi turvallisesti laittaa myyntiin, kunhan on suorittanut aiemmin mainitut tietojen siirron, tyhjennyksen ja tehdasasetusten palautuksen.